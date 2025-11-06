ETV Bharat / state

విశాఖ-మహబూబ్​నగర్ ఎక్స్​ప్రెస్ రైలులో పొగలు - భయంతో పరుగులుతీసిన జనం

రెడ్ సిగ్నల్ లేకుండానే రైలు ఆగడం, బోగిలో పొగలు రావడంతో ఒక్కసారిగా బెంబేలెత్తిన ప్రయాణికులు

Smoke_in_Express_train
Smoke_in_Express_train (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Smoke in Visakhapatnam-Mahabubnagar Express train: ఈ మధ్య రైళ్లలో, బస్సుల్లో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదాలకు గురవుతుండటంతో ప్రయాణికులు బయటకు వెళ్లాలి అంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పుడు తాజాగా విశాఖ - మహబూబ్​నగర్ (12861) ఎక్స్​ప్రెస్ రైలులో రాజమహేంద్రవరం వద్ద పొగలు రావడం కలకలం రేపింది. రైలు బ్రేకులు పట్టేయడంతో బుధవారం రాత్రి పొగలు వ్యాపించాయి. దీంతో సామర్లకోట జంక్షన్ - అనపర్తి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య బలభద్రపురం సమీపంలో రైలును కొద్దిసేపు నిలిపివేశారు. రెడ్ సిగ్నల్ లేకుండానే రైలు ఆగడం, బోగిలో పొగలు రావడంతో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా బెంబేలెత్తిపోయారు. కొందరు రైలు నుంచి దిగిపోయి దూరంగా పారిపోయారు. స్లీపర్ క్లాస్-2 బోగీ నుంచి పొగలు దట్టంగా కమ్మి, మంటలు రావడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళన చెందారు.

అయితే బ్రేక్లు పట్టేయడంతో పొగలు వచ్చాయని సరిచేసిన అనంతరం రైలు బయలుదేరిందని అధికారులు తెలిపారు. రాత్రి 9.15 గంటలకు బలభద్రపురంలో ఆగిన రైలు 9.50 గంటలకు మరమ్మతుల అనంతరం ముందుకు కదిలింది. బలభద్రపురం నుంచి బయలుదేరిన రైలును రాజమహేంద్రవరం స్టేషన్లో నిలిపివేశారు. నిపుణులైన సాంకేతిక సిబ్బంది, ఇంజినీర్ల పర్యవేక్షణలో ఎస్-2 బోగీ బ్రేకులను తొలగించి మరమ్మతులు చేశారు. అయినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆ బోగీని తొలగించారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తవడానికి రెండున్నర గంటలు పట్టింది. దీంతో రైలు 3.30 గంటల పాటు ఆలస్యమైంది. రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్​కు రాత్రి 9.33 గంటలకు రావాల్సి ఉండగా 10.25 గంటలకు వచ్చింది. తిరిగి ఇక్కడి నుంచి అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కదిలింది.

Fire In Tirumala Express Train: కొద్ది రోజుల క్రితమే తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్​లో బాణసంచా పేలుడు కలకలం రేగింది. తుని స్టేషనులో రైలు ఆగి ఉన్న సమయంలో ఎస్-3 బోగీలో బాణసంచా పేలుడుతో పొగలు వచ్చాయి. ఈ ఘటనతో ఆందోళన చెందిన ప్రయాణికులు కాళ్లతో బాణసంచాను తొక్కి తీవ్రత పెరగకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. ఒక్కసారిగా వచ్చిన శబ్ధాలతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. ట్రైన్‌ డోర్ దగ్గరున్న బాణసంచాను ప్రయాణికులు కిందకు నెట్టివేశారు.

ప్రమాదంపై వెంటనే అప్రమత్తమైన రైల్వే అధికారులు, ఆర్​పీఎఫ్ (RPF) పోలీసులు రైల్లో తనిఖీలు చేశారు. మంటలు చెలరేగడానికి గల కారణాలను ప్రయాణికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైలు మొత్తం పూర్తిగా పరిశీలించారు. ఆకతాయి చేష్టలా లేదా కావాలనే ఎవరైనా బాణసంచా పేల్చారా అనేది తెలియాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత తుని నుంచి రైలు బయలుదేరి వెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఎవ్వరికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు.

