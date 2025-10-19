టపాసులు కాలుస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలతో దీపావళి మరింత శుభకరం
దీపావళికి దీపాలు వెలిగించడంతో పాటు టపాసులు కాల్చడం మన ఆనవాయితీ - తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా సంతోషంగా దీపావళి - పలు సూచనలు, జాగ్రత్తలు చేస్తున్న అగ్నిమాపక అధికారులు
Published : October 19, 2025 at 1:05 PM IST
Precautions With Crackers On Diwali Festival : దీపావళి అంటే వెలుగులను నింపే పండుగ. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా ఇంటిల్లిపాదీ సంతోషంగా ఆస్వాదించే వేడుక. అందరూ బాణాసంచా కాల్చి ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. హిందువుల పవిత్ర పర్వదినం సందర్భంగా దీపాలు వెలిగించడంతో పాటు టపాసులు కాల్చడం సర్వ సాధారణంగా వస్తున్న ఆనవాయితీ.
అయితే తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా పర్వదినాన్ని శుభకరం, ఆనందమయం చేసుకోవచ్చని నల్గొండ జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి సందేశ్ కుమార్ పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, సంతోషాల నడుమ దీపావళి టపాసులు కాలుస్తూ కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడపాలని, ఎలాంటి అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినా తక్షణమే స్పందించి సమీపంలోని అగ్నిమాపక కేంద్రానికి వేగంగా సమాచారం అందించాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం : టపాసులు కాల్చేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఊహించని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ప్రమాదకరమైన బాణాసంచా పేల్చడంతో ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బాణాసంచా నుంచి విడుదలయ్యే హానికరమైన కెమికల్స్ ఊపిరితిత్తులు, కాలేయంపై దుష్ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు. పర్యావరణహితంగా దీపావళి జరుపుకొంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
- ప్రభుత్వ అనుమతులు ఉన్న దుకాణాల వద్దే టపాసులు కొనుగోలు చేయాలి.
- పిల్లలు బాణాసంచా కాల్చేటప్పుడు పెద్దలు వారిని తప్పనిసరిగా పర్యవేక్షించాలి.
- టపాసులు కాల్చే సమయంలో వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి.
- తప్పకుండా చెప్పులు, కళ్లద్దాలు ధరించాలి.
- కాకర పువ్వులు కాల్చిన వెంటనే వాటిని చల్లార్చాలి.
- ఇంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టపాసులు కాల్చకూడదు.
- ఆరు బయట మాత్రమే జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, టపాసులు కాల్చాలి.
- సమీపంలో గుడిసెలు, గడ్డివాములు అగ్నిని ఆకర్షణకు గురయ్యేవి లేకుండా చూడాలి.
- ఆసుపత్రులు, పెట్రోల్ బంకుల వద్ద టపాసులు కాల్చరాదు.
- అందుబాటులో నీరు ఉండేలా తగిన సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- టపాసుల పొగ, శబ్దం నుంచి గర్భిణులు, బాలింతలు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.
- రాకెట్లు కాల్చేటప్పుడు అవి పక్కకు వంగిపోకుండా చూడాలి.
- పేలని టపాసుల వద్దకు వెంటనే వెళ్లి చూడకూడదు.
- టపాసులు దుస్తుల జేబుల్లో పెట్టుకోరాదు.
- చేతులతో బాణాసంచా కాల్చకూడదు.
- టపాసులను ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్, సిలిండర్ల సమీపంలో ఉంచరాదు.
- విద్యుత్ స్తంభాలు, వైర్ల వద్ద టపాసులు పేల్చొద్దు.
- డ్రైనేజీల వద్ద టపాసులు పేల్చకూడదు. వాటి నుంచి కొన్ని రకాల రసాయనాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
- శానిటైజర్ పూసుకొన్న చేతులతో టపాసులు కాల్చొద్దు.
- ఆసుపత్రులు, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల దగ్గర టపాసులు పేల్చవద్దు.
- పేషెంట్లకు అనవసరమైన ఇబ్బందిని కలిగించవద్దు.
- ఇంధన వనరుల (మండే స్వభావం)కు దూరంగా, కాల్చడానికి బహిరంగ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఒకేసారి బహుళ క్రాకర్లను వెలిగించకుండా చూడాలి.
- పొగ ముక్కులోకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి మాస్కులు ధరించాలి.
పెట్స్ విషయంలో మరింత అప్రమత్తం అవసరం : మీ పెంపుడు జంతువుల దగ్గర టపాసుల బాక్స్లు ఉంచవద్దు. ఎందుకంటే వాటిలో ఏముందో అనే ఉత్సాహంతో వాటిని లాగడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. దీనివల్ల వాటి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. టపాసులు పేలినప్పుడు వచ్చే పెద్ద శబ్దాలు పెంపుడు జంతువులలో ఆందోళనలు కలిగిస్తాయి. ఆ సమయంలో వాటి చెవుల్లో దూది పెట్టడం వల్ల ఆ సమస్య నుంచి కొంత మేర మూగజీవాలకు ఉపశమనం కలిగించవచ్చు.
