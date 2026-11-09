దీపావళి సంబరాల వేళ అపశ్రుతులు - టపాసుల నిప్పురవ్వలతో పలుచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు
Fire Incidents On Diwali Festival : దీపావళి పండగ వేళ కొన్నిచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు ఆందోళనకు గురిచేశాయి. టపాసుల నుంచి ఎగసిన నిప్పురవ్వలు మంటలై కొన్ని వ్యాపార సముదాయాలను చుట్టుముట్టాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:09 AM IST
దీపావళి పండగ వేళ కొన్నిచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు ఆందోళనకు గురిచేశాయి. టపాసుల నుంచి ఎగసిన నిప్పురవ్వలు మంటలై కొన్ని వ్యాపార సముదాయాలను చుట్టుముట్టాయి. క్షణాల్లో ఎగసిపడ్డ మంటలతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
దీపావళి వేళ అగ్నిప్రమాదాలు : దీపావళి వేళ పలు చోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు జరిగాయి. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలోని గృహోపకరణాల సామగ్రి విక్రయ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలో ఆయిల్ గోదాంపై తారాజువ్వ పడింది. దీంతో ఒక్కసారిగా షార్ట్ సర్క్యూటై ఆయిల్ గోదాములో మంటలు చెలరేగాయి. తెనాలి గంగానమ్మపేటలోని ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీల షోరూంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. మూడు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలు దగ్ధం, అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పారు.
- కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం పట్టణంలోని గృహోపకరణాల సామగ్రి విక్రయ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన నిర్వాహకులు ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. దీపావళి టపాసుల నిప్పురవ్వలు పడటంతో చెక్కముక్కలకు అంటుకొని మంటలు చెలరేగాయని దుకాణ నిర్వాహకుడు తెలిపారు.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస పట్టణంలో తారాజువ్వ ఆయిల్ గోదాంపై పడటంతో ఒక్కసారిగా విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూటై మంటలు చెలరేగాయి. దట్టమైన పొగలు అలముకొని మంటలు రావటాన్ని గమనించిన స్థానికులు ఫైర్ స్టేషన్ కు సమాచారం అందించారు. అగ్నిమాపక అధికారి ఎస్ శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు.
- కృష్ణా జిల్లా కోడూరులోని వంతెన కూడలి వద్ద ఓ ఇంట్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. తెల్లవారుజామున ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి మంటలు చెలరేగాయి. ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పారు.
తెనాలిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం : గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఆదివారం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. స్థానిక గంగానమ్మపేటలోని శ్రీనివాస బైక్ షోరూంలో రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే మంటలు షోరూం అంతటా వ్యాపించడంతో లోపల ఉన్న పలు ద్విచక్ర వాహనాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణంగా అనుమానిస్తున్నారు. షో రూమ్లో 4 ద్విచక్రవాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. నష్టం వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని, యజమాని సుధాకర్ రాజు తెలిపారు.