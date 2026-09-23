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విజయవాడ వందేభారత్‌ రైలు బోగీలో మంటలు - పరుగులు తీసిన ప్రయాణికులు

విజయవాడ వందే భారత్‌ రైలు బోగీలో మంటలు వ్యాపించడంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సీ4 బోగీలో పొగ, మంటలు చూసి వెంటనే ప్రయాణికులు అప్రమత్తమయ్యారు. భయంతో బోగీలో నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

విజయవాడ వందేభారత్‌ రైలు బోగీలో మంటలు
విజయవాడ వందేభారత్‌ రైలు బోగీలో మంటలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:21 PM IST

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Fire in Vande Bharat Train Coach in Vijayawada : విజయవాడలోని వందే భారత్‌ రైలు బోగీలో మంటలు చెలరేగటం కలకలం రేపింది. నర్సాపూర్-చెన్నై వందేభారత్ రైలులో స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం చోటుచోసుకుంది. నర్సాపూర్ నుంచి రైలు విజయవాడ చేరుకుంటున్న సమయంలో సీ-4 కోచ్ చక్రాల మధ్య యాక్సిల్​లో ఒక్కసారిగా స్వల్పంగా మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆపై పొగలు కమ్ముకున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఆందోళన చెందారు. దీంతో అధికారులు రైలుని విజయవాడ ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్​లో నిలిపి వేశారు. అనంతరం భయంతో బోగీలో నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

ఐదు గంటలు దాటిన తర్వాత రైలు విజడవాడ చేరుకుంటున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అప్పటి నుంచి స్టేషన్​లోనే వందే భారత్​ను నిలిపివేశారు. ఈ ఘటనతో ప్రయాణికులు భయాందోళన చెందారు. అగ్ని మాపక నియంత్రణా పరికరాలతో మంటల్ని ఆర్పివేశారు. ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా ఉండటంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. మరో రైలులో ప్రయాణికుల్ని చెన్నై పంపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రమాదానికి షార్ట్‌ సర్క్యూటా? మరో కారణమా? అనేదానిపై రైల్వే పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అలాగే మంటలకు గల కారణాలు, జరిగిన నష్టం, ప్రయాణికులకు ఏమైనా గాయాలయ్యాయా? అనే వివరాలు అధికారికంగా నిర్ధారించాల్సి ఉంది.

రైలుపై తెగిపడిన విద్యుత్తు తీగలు : మరోవైపు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద నేడు(బుధవారం) రైళ్లకు విద్యుత్తును సరఫరా చేసే తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రైల్వే అధికారులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం, గుంటూరు నుంచి తెనాలి మీదుగా రేపల్లె వెళ్లే ప్యాసింజర్ రైలు తెనాలి రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటున్న క్రమంలో రైలు పై భాగంలోని విద్యుత్‌ తీగలు ఒక్కసారిగా తెగి రైలుపై పడి నిప్పు రవ్వలు ఎగిశాయి. దీంతో రైలు ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయింది. ఈ హఠాత్తు పరిణామంతో రైలు, స్టేషన్‌లోని ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. 25 వేల ఓల్టుల విద్యుత్తు సామర్థ్యం కలిగి ఉన్న తీగలు ఒక్కసారిగా తెగిన క్రమంలో వాటికి విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ఎటువంటి ప్రమాదం చోటు చేసుకోలేదు.

నిలిచిపోయిన పలు రైళ్లు : ప్రమాదాన్ని గమనించిన అధికారులు, నిపుణులు, సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి రెండు గంటల పాటు శ్రమించి మరమ్మతులు పూర్తి చేశారు. డీజిల్ ఇంజిన్ సాయంతో పట్టాలపై ఆగి ఉన్న రైలును స్టేషన్‌కు తీసుకొచ్చారు. ప్రమాదం నేపథ్యంలో ఈ మార్గంలో పయనించే నిజాముద్దీన్-ఎర్నాకుళం, నిజాముద్దీన్ -మధురై, జోధ్ పూర్ చెన్నై, చెన్నై - పట్నా, తిరువనంతపురం- న్యూదిల్లీ తదితర ఎక్స్ ప్రెస్ రైళ్లు, విజయవాడ- తెనాలి తదితర పాసింజర్ రైళ్లను వివిధ స్టేషన్లలో నిలిపి వేశారు.

మరమ్మతుల అనంతరం ఈ రైళ్ల రాకపోకలు కొనసాగాయి. కాగా ప్రమాదం నేపథ్యంలో రైళ్ల రాకపోకల సమయాలు మారిపోవడంతో ప్రయాణికులు కొంత సమయం గందరగోళానికి గురయ్యారు. అధికారులు స్టేషన్‌లోనే ఉండి ఎప్పటికప్పుడు మైకుల ద్వారా సమయాలు ప్రకటిస్తూ పర్యవేక్షించారు. స్టేషన్ మేనేజర్ వెంకటరమణ, ఇతర ఉన్నతాకారులు పనులను సమన్వయం చేశారు. ప్రమాదం ఏ కారణంతో జరిగిందన్న అంశంపైన కూడా అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

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TAGGED:

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