శివకాశిలో రాష్ట్రబృందం పర్యటన - టపాసుల తయారీ కంపెనీల పరిశీలన
శివకాశిలో పర్యటించిన అగ్నిమాపకశాఖ డీజీ వెంకటరమణ, ఐజీ రవికృష్ణ - స్టాండర్డ్ ఫైర్వర్క్స్, ఇతర టపాసుల తయారీ కంపెనీలను పరిశీలించిన బృందం - అధ్యయనం చేసి శివకాశీ కంపెనీల ప్రొసీజర్ అడిగి తెలుసుకున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 11:11 AM IST
Fire Team Visited Sivakasi Crackers : తమిళనాడు శివకాశిలో అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ వెంకటరమణ, ఈగిల్ విభాగాధిపతి రవికృష్ణ బృందం పర్యటించారు. శివకాశిలో 100 ఏళ్ల కిందట ఏర్పాటు చేసిన టపాసుల తయారీ కంపెనీలను వారు పరిశీలించారు. స్టాండర్డ్ ఫైర్వర్క్స్ ఇతర టపాసుల తయారీ సంస్థల ప్రతినిధులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించారు. క్రాకర్స్ తయారీ విధానాన్ని ప్రత్యేక బృందం పరిశీలించింది.
శివకాశి టపాసులను పరిశీలించిన బృందం: శివకాశి ప్రాంతం భారతదేశంలో క్రాకర్స్, టపాసుల తయారీకి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి ప్రసిద్ధ పరిశ్రమలలో డీజీ వెంకటరమణ బృందం వివిధ రకాల స్టాండర్డ్ ఫైర్వర్క్స్, ఇతర టపాసుల తయారీ ప్రక్రియలను పరిశీలించారు. టపాసులను ఎలా తయారు చేస్తున్నారో, వాటి తయారీలో పాటించే నిబంధనలు, భద్రతా ప్రమాణాలు, శిక్షణా కార్యక్రమాలు గురించి తెలుసుకున్నారు.
ఉద్యోగాల్లో సర్టిఫైడ్ ఫోర్మెన్లనే నియామకం : క్రాకర్స్ తయారీ విధానాన్ని అధ్యయనం చేసిన రాష్ట్ర బృందం, కంపెనీలు పాటిస్తున్న నిబంధనలను తెలుకున్నారు. పరిశీలనలో భాగంగా, కంపెనీలు కార్మికులకు తగిన శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు, ఉద్యోగాల్లో సర్టిఫైడ్ ఫోర్మెన్లను మాత్రమే నియమిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ చర్యల ద్వారా అగ్నిప్రమాదాల నియంత్రణలో గట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
తయారీ యూనిట్ల పరిశీలన : బాణసంచా తయారీ యూనిట్లలో విద్యుత్ సరఫరా విధానం, ముడిసరుకుల నిల్వ పద్ధతులు, మిశ్రమం కలపడం, ఆరబెట్టడం వంటి ప్రధాన పద్ధతులను ఈ బృందం ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, వాటిపై జాగ్రత్తలు ఎలా పాటిస్తున్నారో గుర్తించారు. ఉదయం 11 గంటల వరకు మాత్రమే ముడిసరుకుల మిశ్రమాన్ని కలుపుతున్నట్టు గుర్తించి, ఆ తర్వాత ప్రాసెస్లలో భద్రతా చర్యలు మరింత కఠినంగా ఉండడాన్ని గుర్తించారు.
అక్కడి వర్కర్లతో మాట్లాడిన బృందం: బాణసంచా తయారీ మిశ్రమాన్ని వారు ఏ విధంగా కలుపుతారన్న విషయాన్ని అధికారులు తెలుసుకున్నారు. వారిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అలానే సేఫ్టీ రూల్స్కు సంబంధించిన ఒక వీడియోను కూడా అధికారులు పరిశీలించి చూశారు. అనంతరం బాణసంచా ఏవిధంగా తయారు చేస్తున్నారో స్వయంగా పరిశీలించారు. బాణసంచా ఆరబెట్టడంతో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారో అడిగి తెలుకున్నారు.
త్వరలోనే ప్రభుత్వానికి నివేదిక : వేట్లపాలెం క్రాకర్స్ తయారీ కంపెనీలో అగ్నిప్రమాదం జరగడంపై ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి భవిష్యత్లో ఎలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఈ నేపధ్యంలో బాణసంచా తయారీలో ప్రసిద్ధి చెందిన శివకాశిలో పర్యటించి, అక్కడ తీసుకునే జాగ్రత్తలపై సూచనలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఓ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. శివకాశిలో పర్యటించిన ఈ బృందం రూపొందించిన నివేదికను త్వరలో ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా భవిష్యత్తులో మరింత భద్రతా చర్యలు, నియంత్రణలు అమలు చేస్తాయని ఆశించవచ్చు.
కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్ పేరిట కొన్నేళ్లుగా బాణసంచా తయారీ సాగుతోంది. కానీ అకాస్మాత్తుగా అక్కడ మంటలు చలరేగడంతో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తయారీలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతోనే ఇలా జరిగిందంటూ పలువురు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఇక ముందు బాణాసంచా తయారీలో ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకూడదనే నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
వేట్లపాలెం బాణసంచా ఘటన - 26కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
అగ్నిప్రమాద బాధితులకు రూ.25,000 తక్షణ సాయం - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో అందజేత