హైదరాబాద్లో మంటలను ఆర్పేదెలా? - అగ్నిమాపక శాఖకు 'ఎల్నినో' సవాల్!
Water Problem For Fire Department : ఎల్నినో ప్రభావం అగ్నిప్రమాదాలపైనా చూపనుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో చెరువులు, కుంటలు ఎండిపోవడంతో ఫైరింజిన్ల రీఫిల్లింగ్ సవాలుగా మారనుంది.
Published : October 28, 2026 at 12:10 PM IST
Water Problem For Fire Department : ఎల్నినో కారణంగా ఓవైపు భానుడు భగ్గుమంటుండగా, మరోవైపు రాష్ట్రంలో విద్యుత్ డిమాండ్ రికార్డు స్థాయికి చేరడం, అగ్ని ప్రమాదాలు అందరినీ కలవరపెడుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల్లో నీటి కొరత ముప్పు ముంచుకొస్తోందని హెచ్చరికలు వెల్లడవుతున్నాయి. ప్రధానంగా రాజధాని నగరంపై ఈ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మంటలను ఆర్పేందుకు జలమండలి నీటి సరఫరా, స్థానిక చెరువులు, కుంటలపై ఆధారపడే అగ్నిమాపక శాఖకు పెద్ద సవాలే ఎదురు కానున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
లక్షల లీటర్ల నీరు నిరంతరాయంగా సరఫరా చేయాలి
అగ్నిప్రమాద తీవ్రతను బట్టి అగ్నిమాపక శాఖ నీటి వినియోగాన్ని లెక్కిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఎల్నినో వేడి, పొడి గాలుల వల్ల చిన్న మంటలు కూడా క్షణాల్లోనే పెద్ద మంటలుగా వ్యాపించగలవు. దీంతో సాధారణ పరిస్థితులతో పోలిస్తే అవసరమైన నీటి పరిమాణం ఇప్పుడు రెట్టింపయ్యే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా వాణిజ్య సముదాయాలు, గిడ్డంగులు, బహుళ అంతస్తుల భవనాల దగ్గరే అసలు సమస్య తలెత్తుతుంది. ఈ ప్రదేశాల్లో చెలరేగిన భారీ మంటలను అదుపు చేయాలంటే 50 వేల నుంచి కొన్ని లక్షల లీటర్ల నీరు అవసరమవుతుంది. అది కూడా గంటల తరబడి నిరంతరాయంగా సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది.
15 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే ట్యాంకు ఖాళీ
సాధారణంగా ఒక భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించినప్పుడు ఫైరింజన్లలోని నీటిని హై ప్రెజర్తో ఆర్పాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే ఫైరింజిన్ ట్యాంకులో ఉన్న నీరు వేగంగా ఖాళీ అవుతుంది. అప్పటికీ మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి రాకపోతే, ఫైరింజిన్లు వాటి ట్యాంకులను తిరిగి నింపుకోవడం (రీఫిల్లింగ్) కోసం చాలా దూరం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
రీఫిల్లింగ్ చేయడమే అసలు సవాలు
ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా నగరంలో భూగర్భ జలాలు వేగంగా అడుగంటుతున్నాయి. జల మండలి నుంచి నీటి సరఫరాలో ఏవైనా ఆంక్షలు లేదా కొరతలు ఏర్పడితే అగ్నిమాపక చర్యలపై ఇది నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఫైరింజిన్లు రీఫిల్లింగ్ చేసుకోవాలంటే జలమండలి ఏర్పాటు చేసే ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లు లేదా స్థానిక చెరువులు, కుంటలే ఆధారం.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలా వరకు స్థానికంగా ఉండే కుంటలు ఎండిపోయాయి. దీనివల్ల ఫైరింజిన్లు సకాలంలో నీటిని సమకూర్చుకోవడం కష్టంగా మారింది. దీనికి తోడు రీఫిల్లింగ్ పాయింట్లు చాలా దూరంలో ఉండటంతో తొలుత అదుపులోకి వచ్చిన మంటలు సైతం ఫైరింజిన్ తిరిగి వచ్చేసరికి మళ్లీ ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడే ప్రమాదం ఉంటుంది.
"అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు నీటి సరఫరా విషయంలో జలమండలి పూర్తి సహకారం అందిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి నీటి కొరత లేదు. ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తితే, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తాం" - సుధాకర్ రావు, ప్రాంతీయ అగ్నిమాపక అధికారి
నగరంలో ఇదీ పరిస్థితి
నగరంలో పలు అవుట్ పోస్టులతో కలిపి మొత్తం 35 అగ్నిమాపక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. అలాగే 5 అంతస్తుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న భవనాలు లక్షకు పైగా ఉన్నాయి. నగరంలో ఏటా సగటున సుమారు 1,400 అగ్నిప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో అక్రమ నీటి ట్యాంకర్ల దందా - పాతాళానికి చేరుతున్న భూగర్భ జలాలు!
తరుముకొస్తోన్న జలగండం - భాగ్యనగర వాసులకు ఈసారి నీటి ఘోస తప్పదు!