మీ సెల్లార్లలోకి వరద నీరు చేరిందా? - ఫైర్ స్టేషన్ను సంప్రదిస్తే ఫ్రీగా తోడేస్తారు!
వర్షాకాలంలో అపార్ట్మెంట్ల సెల్లార్లలోకి వరద నీరు - ఆన్లైన్లో 'బుక్ ఫైర్ స్టాండ్బై వెహికిల్, లేదా డీవాటరింగ్ సర్వీసెస్' - ఫైర్స్టేషన్కు వెళ్లి అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ తరఫున విజ్ఞప్తి చేసినా అందనున్న సేవలు
Published : June 28, 2026 at 9:44 AM IST
Fire Department Dewatering Services : ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు శివార్లలోని అమీన్పూర్ (రాఘవేంద్ర కాలనీ), బీరంగూడ, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, చందానగర్, గాజుల రామారం, కూకట్పల్లి, హఫీజ్పేట్, రాయదుర్గం, శేరిలింగంపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని అపార్ట్మెంట్ల సెల్లార్లను ఒక్కసారిగా వరద నీరు ముంచెత్తింది. గోడలు కూలిపోయి, వరద నీరు ఒక్కసారిగా దూసుకురావడంతో కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోయి భారీ నష్టం వాటిల్లింది.
ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్లు, కాలనీల నివాసితులు నీటిని తోడే పనిని ఏం ఆలోచించకుండా ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగిస్తున్నారు. వీరు ప్రజల ఇబ్బందిని ఆసరాగా చేసుకుని ఇష్టానుసారం ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ అగ్నిమాపక శాఖ అందిస్తున్న పంపింగ్ సేవలు వినియోగించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో ఉచితంగా, మిగిలిన సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నామమాత్ర ఫీజులతో సేవలు అందిస్తున్నారు.
ఉచిత సేవలు ఎప్పుడంటే? : ప్రజల ప్రాణాలకు లేదా ఆస్తులకు భారీ ముప్పు వాటిల్లే అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తమ సేవలను ఉచితంగా అందిస్తారు. పరిస్థితి తీవ్రత ఆధారంగా జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు పంపింగ్ సేవలు అత్యసరమని భావించినప్పుడు దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
పంపింగ్ ఛార్జీలు ఇలా : అగ్నిమాపక శాఖ నిబంధనల ప్రకారం హైదరాబాద్ పరిధిలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పంపింగ్ పనులకు గంటకు రూ.2 వేల చొప్పున ఛార్జీలు చేస్తున్నారు. గరిష్ఠంగా రోజుకు రూ.20 వేలు దాటకుండా పరిమితిని విధించారు. ఫైర్ ఇంజిన్ పంప్ ఎంత సమయం పని చేస్తుందో ఆ సమయానికే ఛార్జీలను తీసుకుంటారు. అగ్నిమాపక వాహనం ఫైర్ స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరిన దూరాన్ని బట్టి కిలో మీటర్కు రూ.20 చొప్పున ప్రయాణ ఛార్జీగా లెక్కగడతారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ప్రైవేట్ పంపింగ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని హైదరాబాద్ జిల్లా అగ్నిమాపకశాఖ అధికారి వెంకన్న తెలిపారు.
ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు : రాష్ట్ర అగ్నిమాపక శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఆన్లైన్ సర్వీసెస్లో బుక్ ఫైర్ స్టాండ్బై వెహికిల్ లేదా డీవాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పేరు, చిరునామా, మొబైల్ నంబర్, పంపింగ్ సేవలు, లొకేషన్ వివరాలు నమోదు చేసి నిర్దేశించిన ముందస్తు ఛార్జీలు చెల్లించాలి. లేదా స్థానికంగా ఉండే ఫైర్ స్టేషన్కు వెళ్లి అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ లేదా కాలనీ తరఫున సంప్రదించి డీవాటరింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
సహాయక చర్యల్లో ఫైర్ సిబ్బంది : వానాకాలంలో ఫైర్ సిబ్బంది పలు రకాల సేవలు అందిస్తారు. నదులు పొంగిపొర్లినప్పుడు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమైనప్పుడు అందులో చిక్కుకుపోయిన ప్రజలను ప్రత్యేక పడవల ద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తారు. గాలివానకు చెట్లు లేదా భారీ కొమ్మలు రోడ్లపై పడిపోయినప్పుడు, వాటిని కత్తిరించి ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా చేస్తారు. వర్షాల ప్రభావంతో విద్యుత్ వైర్లు తెగిపోవడం లేదా షార్ట్ సర్క్యూట్లతో ఇళ్లలో మంటలు వ్యాపించినప్పుడు వెంటనే స్పందించి మంటలను వాయువేగంతో ఆర్పుతారు.
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