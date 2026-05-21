కంటైనర్లో చెలరేగిన మంటలు - కాలి బూడిదైన 8 కొత్త కార్లు
ఎండలు మండిపోతున్న వేళ పెరుగుతున్న అగ్నిప్రమాదాలు - మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ శివారులో కంటైనర్లో చెలరేగిన మంటలు - దగ్ధమైన 8 కొత్త కార్లు - అగ్నిప్రమాదాలు జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే
Published : May 21, 2026 at 5:11 PM IST
Fire Accidents Increasing in Telangana : అసలే వేసవి కాలం. వీటికి తోడు అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు. ఎప్పుడు, ఎక్కడ నిప్పు రాజుకుంటుందో తెలియని పరిస్థితి. ఉన్నట్టుండి మంటలు చెలరేగి, భారీగా ఆస్తి నష్టం వాటిల్లుతోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణనష్టమూ సంభవిస్తోంది. హైదరాబాద్లో ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న వరుస ఘటనలే ఇందుకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయి.
మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ శివారులో కంటైనర్లో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో అందులో ఉన్న 8 కొత్త కార్లు దగ్ధమయ్యాయి. కంటైనర్ కామారెడ్డి వైపు నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనకు సంబంధించి మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.
వేసవి కాలం నేపథ్యంలో అగ్నిప్రమాద నివారణ చర్యలపై ప్రజలు అవగాహన కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తద్వారా అగ్ని ప్రమాద ఘటనలను, వాటి వల్ల కలిగే ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలను నివారించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిపుణుల సూచనలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు :
- ఇళ్లలో, షాప్లలో అగ్నిమాపక పరికరాలు ఉంచాలి
- వంట గ్యాస్ పైప్ లీక్ అవ్వకుండా చూడాలి
- వాహనాలను ఎప్పటికప్పుడు సర్వీసింగ్ చేయించుకోవాలి
- సమ్మర్లో వాహనాలు ఎండల్లో నిలపకపోవడమే ఉత్తమం
- ఇంజిన్ అధిక వేడిమికి గురైనప్పుడు కాసేపు వాహనాన్ని పక్కకు నిలపాలి
- వెహికల్ ఫిల్టర్లను తరచూ మార్చుతూ ఉండాలి
- కారు టైర్లలో గాలి తగినంత ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి
- ఆయిల్ నింపే సమయంలో గాలి చెక్ చేసుకోవాలి
- ఏసీ, గ్యాస్ వాహనాల్లో పైపులు లీక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి
- వాహనాల్లో హీటర్ను 30-60 సెకన్లు మాత్రమే ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
- ప్రతి వాహనంలో అగ్నిమాపక పరికరం ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది
- మంటలు చెలరేగే సందర్భంలో వాటిని ఉపయోగించి అదుపులోకి తీసుకురావాలి
- బైక్పై 2500 కి.మీ తిరిగిన తర్వాత ఒకసారి ఇంజిన్ ఆయిల్ను మార్చాలి
- ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్లేటప్పుడు 40 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఆగి వెళ్లడం ఉత్తమం
- వాహనాల్లో మండే పదార్థాలను తరలిస్తున్నప్పుడు అప్రమత్తత అవసరం
మంటలు రాగానే ఇలా చేయాలి : పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఏదైనా కారణాల వల్ల మీ కారులో మంటలు చెలరేగినట్లయితే వెంటనే ఆప్రమత్తమవ్వాలి. కారు నుంచి దూరంగా జరగాలి. వెంటనే అగ్నిమాపకశాఖ వారికి కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి. అత్యవసరమైతే స్థానికుల సాయం తీసుకుని మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించాలి. కారులో అగ్నిమాపక యంత్రాన్ని ఉపయోగించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకురాలి. పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా వాహనాల్లో అగ్నిప్రమాదాలను నివారించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఇళ్లల్లో వరుస అగ్నిప్రమాదాలు - చిన్న పాటి ఖర్చుతో మీ ఇల్లు సేఫ్
మండే వేసవిలో మీ వాహనం భద్రంగా ఉండాలా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు!