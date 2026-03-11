అమరావతిలో అగ్ని ప్రమాదం - ఏదైనా కుట్ర జరిగిందా అనే కోణంలో విచారణ
వెలగపూడి సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు వద్ద అగ్ని ప్రమాదం - మంటలు చెలరేగి దట్టంగా అలుముకున్న పొగ - ఏడు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో మంటలను అదుపు చేసిన సిబ్బంది - ఘటనపై విచారణకు ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 6:22 PM IST
Fire Breaks out on Amaravati Seed Axis Road At Velagapudi: రాజధాని అమరావతిలోని సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి వద్ద అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. N9 రోడ్డు వెలగపూడి జంక్షన్ వద్ద ఉంచిన పైపులు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు వచ్చి వెంటనే మంటలను అదుపు చేశారు. సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి పక్కన రాజధాని అవసరాల కోసం భారీగా పైపులు తీసుకొచ్చి ఎన్9 జంక్షన్ వద్ద ఉంచారు. వీటి విలువ సుమారు కోటి రూపాయలకు పైనే ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం పైపులు నిల్వ చేసిన ప్రాంతంలో అధికారులు చెత్తాచెదారాన్ని తొలగించారు. అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నామని తుళ్లూరు పోలీసులు వెల్లడించారు.
కుట్ర కోణం ఏమైనా దాగి ఉందా?: కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతున్న సమయంలో సచివాలయానికి కూత వేటు దూరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరగటం కలకలం రేపుతోంది. ఇది ప్రమాద వశాత్తు జరిగిందా? లేక కుట్ర కోణం ఏమైనా దాగి వుందా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రాజధాని పునర్నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపనకు గత ఏడాది ప్రధాని వచ్చిన సమయంలో ఇదే తరహాలో అగ్నిప్రమాదం జరిగి పైపులు తగలబడ్డాయి.
మళ్లీ తిరిగి అదే రీతిలో కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతున్న సమయంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరగటం పలు అనుమానాలకు తావిస్తుంది. రాజధాని నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా విద్యుత్ తీగలు, ఇతర కేబుళ్లు అన్ని భూగర్భం నుంచి వెళ్లేలా ప్రణాళిక రచించారు. ఈ పనుల టెండర్ దక్కించుకున్న ఎల్అండ్టి సంస్థ అందుకు అవసరమైన ప్లాస్టిక్ పైపులను సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి వెంబడి దిగుమతి చేసుకుని పనులు సాగిస్తుంది. ఉన్నట్లుండి పైపులు అంటుకోవటం నిజంగా ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా? లేక ఏదైనా కుట్ర దాగి ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
విచారణకు ఆదేశించిన మంత్రి అనిత: వెలగపూడి అగ్నిప్రమాదం ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రమాదవశాత్తా? కుట్రా? అనే కోణంలో విచారణకు ఆదేశించినట్లు సమాచారం. అగ్నిప్రమాదంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో విచారణకు ఆదేశించడం గమనార్హం. పైపులకు మంట సమీప పొలంలో నుంచి వచ్చిందని ఎల్అండ్టీ ప్రతినిధులు అంటున్నారు. పొలంలో నుంచి పైపుల వరకూ గడ్డి పేర్చి నిప్పు పెట్టిన ఆనవాళ్లను సంస్థ ప్రతినిధులు చూపించారు. మంటలను ఆర్పేందుకు ఏడు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో మంటలను ఫైర్ సిబ్బంది ప్రస్తుతం అదుపు చేస్తున్నారు.
"ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఇక్కడ అగ్నిప్రమాదం జరిగిందని మాకు సమాచారం వచ్చింది. అనంతరం వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకుని వచ్చాం. ఘటనకు సంబంధించిన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం మంటలు అదుపులోనికి తీసుకొచ్చాం" -అధికారి
