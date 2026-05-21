గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
గుంటూరు టీచర్స్ కాలనీలో అగ్ని ప్రమాదం - డ్రైనేజీ పైపులు నిల్వ చేసిన ప్రాంతంలో ఘటన - మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 11:55 AM IST
Fire Breaks Out in Teachers Colony on Guntur Inner Ring Road: గుంటూరు జిల్లాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నగరంలో భూగర్భ డ్రైనేజీ పనుల కోసం తీసుకొచ్చిన పైప్లను ఖాళీ ప్రదేశంలో ఉంచారు. కానీ కోర్టు కేసుల కారణంగా భూగర్భ డ్రైనేజీ పనులు నిలిచిపోయాయి. దాంతో నిర్మాణ సంస్థ గత పదేళ్ల నుంచి పైప్లను అక్కడే వదిలేసింది. ఫలితంగా నిర్వహణ సరిగా లేక ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. నగర శివారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు సమీపంలోని టీచర్స్ కాలనీలో ఈరోజు ఉదయం భారీ అగ్ని ప్రమాదం నెలకొంది.
నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడంతో: అంతేకాకుండా పైప్ల వద్ద భారీగా చెత్తా చెదారం పేరుకుపోవడమూ ఈ ప్రమాదానికి ఓ ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఉదయం పైపులు దగ్ధమై పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించి, దట్టమైన పొగ నలుదిశలా ఒక్కసారిగా వ్యాపించడంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అనంతరం సమాచారాన్ని అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మంటలార్పేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. భూగర్భ డ్రైనేజ్ పైపులను షాపూర్ జీ పల్లోంజి అనే సంస్థ నిల్వ చేసినట్లు సమాచారం.