ETV Bharat / state

అమీర్‌పేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు

షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్ రెండో అంతస్తులోని దుకాణంలో మంటలు - అమీర్‌పేటలోని షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌లో భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలు - ఎంఎస్‌ఆర్‌ ఫ్యాషన్స్‌ అనే దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు

Fire Accident at Shop in Ameerpet
Fire Accident at Shop in Ameerpet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 1:14 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident at Shop in Ameerpet : హైదరాబాద్‌ నగరంలో అమీర్‌పేటలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మెట్రో పిల్లర్‌ నంబర్‌ 1043 వద్ద ఉన్న షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్ రెండో అంతస్తులోని ఎంఎస్‌ఆర్‌ ఫ్యాషన్స్‌ దుకాణంలో మంటలు భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఫైర్​ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రమాద తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో కాంప్లెక్స్‌లోని ఇతర దుకాణాలకూ సైతం మంటలు వ్యాపించాయి. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఇతర దుకాణాల్లోని వారిని ఖాళీ చేయించారు. పోలీస్, ఫైర్, హైడ్రా, ఎస్డీఆర్​ఎఫ్, జీహెచ్​ఎంసీ సిబ్బంది ప్రమాద స్థలంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

ప్రమాదంలో భారీగానే ఆస్తి నష్టం : అమీర్‌పేటలోని ప్రధాన రహదారికి సమీపంలోని షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌ వద్ద ప్రమాదం జరగడంతో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ప్రాణనష్టం జరిగినట్లుగా సమాచారం లేదు. ఆస్తినష్టం మాత్రం భారీగానే జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. మంటలు భారీగా వ్యాపించడం, సిటీ నడిబొడ్డున కావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పిల్లల బుక్స్, బట్టల షాపింగ్ కోసం వచ్చిన వారు మంటలను చూసి దిగ్భ్రాంతి చెందారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని సమాచారం. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చిన తరువాతే ప్రమాదానికి కారణాలు, ఆస్తినష్టం వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి : అమీర్‌పేటలోని శ్రీనివాసనగర్ వెస్ట్, మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ A1043 సమీపంలో ఉన్న కెఎస్సార్ ఫ్యాషన్స్‌లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు వీసీ సజ్జనార్​ తెలిపారు. "అత్యవసర సహాయక చర్యల కారణంగా, అమీర్‌పేట నుండి ఎస్సార్ నగర్ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. వాహనదారులు ఈ మార్గంలో ప్రయాణించకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్, అత్యవసర సిబ్బందికి సహకరించాలని ప్రజల్ని కోరుతున్నాం" అని ఎక్స్​ వేదికగా తెలిపారు.


ఇళ్లల్లో వరుస అగ్నిప్రమాదాలు - చిన్న పాటి ఖర్చుతో మీ ఇల్లు సేఫ్​

షాపింగ్ మాల్​లో​ అగ్ని ప్రమాదం - లక్షల్లో సామాగ్రి ఆహుతి

Last Updated : June 4, 2026 at 1:22 PM IST

TAGGED:

FIRE ACCIDENT IN HYDERABAD
AMEERPET FIRE ACCIDENT
SHOPPING COMPLEX FIRE ACCIDENT
MASSIVE FIRE ACCIDENT IN AMEERPET
FIRE ACCIDENT AT SHOP IN AMEERPET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.