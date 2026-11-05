ఈవీ స్కూటీ తయారీ పరిశ్రమలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Fire Breaks out at Pure Energy EV facility : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ప్యూర్ ఎనర్జీ ఈవీ కంపెనీలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు.
సంగారెడ్డిలో అగ్నిప్రమాదం (ETV Bharat)
Published : November 5, 2026 at 8:03 AM IST
సంగారెడ్డి జిల్లా కంది సమీపంలో ప్యూర్ ఎనర్జీ ఈవీ పరిశ్రమలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీల తయారీ పరిశ్రమలో తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో పరిశ్రమలో భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి చేరుకొని, మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో పరిశ్రమలోని సిబ్బందికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని అగ్నిమాపక బృందాలు వెల్లడించాయి. అయితే ఈవీ పరిశ్రమలో భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగిందని ఫైర్ సర్వీసెస్ సిబ్బంది తెలిపారు.