రాజమహేంద్రవరంలో మరో అగ్నిప్రమాదం - ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీలో చెలరేగిన మంటలు
లాలాచెరువు సమీపంలో ఘటన - సెల్లార్లో దగ్ధమైన భారీ కాటన్ నిల్వలు - దట్టమైన పొగతో భయాందోళన - షార్ట్ సర్క్యూటే కారణమని అనుమానం - వరుస ప్రమాదాలతో బెంబేలెత్తుతున్న నగరవాసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 3:26 PM IST
Rajahmundry Fire Accident : రాజమండ్రి ప్రజలను వరుస అగ్నిప్రమాదాలు భయపెడుతున్నాయి. ఇటీవలే మెయిన్ రోడ్లోని ఓ వాణిజ్య సముదాయంలో (కాంప్లెక్స్) భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఆ ఘటన తాలూకు భయం ప్రజల మదిలో నుంచి ఇంకా చెరిగిపోలేదు. ఆ చేదు జ్ఞాపకం మరువక ముందే ఈ రోజు మరో అగ్నిప్రమాదం జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రాజమహేంద్రవరం నగర శివారులోని లాలాచెరువుకు సమీపంలో ఉన్న ఓ ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఫ్యాక్టరీ సెల్లార్లో నిల్వ ఉంచిన భారీ కాటన్ (వస్త్ర) నిల్వలకు నిప్పంటుకోవడం వల్ల క్షణాల్లోనే మంటలు భవనం అంతటా వ్యాపించాయి. స్థానికుల సమాచారంతో ఫైర్ సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి, మంటలను అదుపు చేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
అకస్మాత్తుగా కమ్మేసిన పొగలు : లాలాచెరువు పరిసరాల్లోని ఎస్బీ వెంచర్ పక్కన ఒక ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. అందులోని సెల్లార్ భాగంలో ఎక్కువ మొత్తంలో కాటన్ (దుస్తుల తయారీకి వాడే ముడిసరుకు) నిల్వ ఉంచారు. అకస్మాత్తుగా ఆ సెల్లార్ నుంచి దట్టమైన పొగలు రావడం మొదలైంది. ఆ వెంటనే భారీ ఎత్తున మంటలు పైకి ఎగసిపడ్డాయి. పక్కనే ఉన్న స్థానికులు ఇది చూసి తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
సకాలంలో స్పందించిన అగ్నిమాపక దళం : మంటలను గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. పలు ఫైరింజన్లతో హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సెల్లార్ లోపల మంటలు ఉండటంతో వాటిని ఆర్పడం కాస్త కష్టంగా మారింది. దట్టమైన పొగ కారణంగా లోపలికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయినా సిబ్బంది ప్రాణాలకు తెగించి శ్రమించారు. అన్ని వైైపుల నీటిని పంపింగ్ చేసి మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.
భద్రతా చర్యలతో తప్పిన ప్రాణనష్టం : సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఫ్యాక్టరీ వద్దకు చేరుకున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లో భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే భవనంలో ఉన్న సిబ్బందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. మంటలు చూడటానికి వచ్చిన స్థానికులను అక్కడి నుంచి పంపించి వేశారు. ఈ ప్రమాదంలో అదృష్టవశాత్తూ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో అధికారులు, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
భారీ ఆస్తి నష్టం, కారణం అదేనా? : ప్రాణనష్టం లేకపోయినా ఆస్తి నష్టం జరిగింది. సెల్లార్లో నిల్వ ఉంచిన కాటన్ పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది. బట్టలు, ఇతర విలువైన వస్తువులు కాలిబూడిదయ్యాయి. ఈ ప్రమాదానికి కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే, షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే మంటలు చెలరేగి ఉంటాయని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు, విద్యుత్, ఫైర్ శాఖల అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వరుస ప్రమాదాలతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నగరంలోని వ్యాపార సంస్థలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
అధికారుల ప్రత్యేక నిఘా అవసరం : నగరంలో వాణిజ్య భవనాల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే పలు భవనాల్లో అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలు (ఫైర్ సేఫ్టీ) నామమాత్రంగా కూడా ఉండటం లేదని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. పాత భవనాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థల నిర్వహణ సరిగ్గా ఉండటం లేదు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం వల్లే పదేపదే షార్ట్ సర్క్యూట్లు జరుగుతున్నాయన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అధికారులు ఇకనైనా స్పందించి భవనాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థల నిర్వహణపై నిఘా పెట్టాలంటున్నారు. ప్రతి వాణిజ్య సముదాయంలో అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలపై ఆడిట్ నిర్వహించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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