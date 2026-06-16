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హైదరాబాద్‌లో మరో అగ్ని ప్రమాదం - మంటలార్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది

మూసాపేటలో అగ్ని ప్రమాదం - ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల గోదాములో చెలరేగిన మంటలు - అగ్నిమాపక యంత్రంతో మంటలార్పుతున్న సిబ్బంది - షార్ట్‌సర్క్యూట్ కారణమని అనుమానిస్తున్న అధికారులు

Hyderabad Fire Accident in Moosapet
Hyderabad Fire Accident in Moosapet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 4:27 PM IST

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Hyderabad Fire Accident in Moosapet : హైదరాబాద్‌లో మరో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మూసాపేటలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల గోదాములో మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక యంత్రంతో సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్‌సర్క్యూట్ కారణమని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

TAGGED:

HYDERABAD FIRE ACCIDENT
హైదరాబాద్‌లో అగ్ని ప్రమాదం
FIRE BREAKS OUT AN ELECTRIC VEHICLE
FIRE ACCIDENT IN MOOSAPET

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