నాంపల్లిలోని ఫర్నిచర్ షాపులో భారీ అగ్నిప్రమాదం - మంటల్లో చిక్కుకున్న ఆరుగురు
నాంపల్లిలో ఓ ఫర్నిచర్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం - 4 ఫైరింజన్లతో మంటలు ఆర్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది - భవనంలో ఆరుగురు ఉన్నట్లు సమాచారం - భారీ ఎత్తున నిలిచిన ట్రాఫిక్
Published : January 24, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 3:44 PM IST
Fire Breaks Out At A Furniture Shop In Nampally : హైదరాబాద్ నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నాంపల్లిలోని బచ్చా క్రిస్టల్ ఫర్నిచర్ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. నాలుగంతస్తులున్న ఈ భవనంలోని అన్ని ఫ్లోర్లకు మంటలు వ్యాపించాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, హైడ్రా, విపత్తు నిర్వహణ బృందం సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది 4 ఫైర్ ఇంజిన్ వాహనాలతో హుటాహుటిన తరలివచ్చి మంటలార్పుతున్నారు. భవనంలోని గ్రౌండ్ ఫోర్లో మంటలు మొదలయ్యాయని ప్రమాద సమయంలో బయటపడ్డ సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
వాహనాల దారి మళ్లింపు : భవనంలో ఆరుగురు చిక్కుకుపోయినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. షాప్ ఓనర్ డ్రైవర్, ఓ వర్కర్తో పాటు వాచ్మెన్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. భవనంలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహయక చర్యలు చేపట్టారు. ఖైరతాబాద్ జోన్ డీసీపీ శిల్పవల్లి ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భారీ క్రేన్ సాయంతో లోపలున్న వారిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
పరిసర భవనాల్లో ఉన్న వారిని ఖాళీ చేయిస్తున్న పోలీసులు : మంటలు పక్కనున్న భవనాలకు వ్యాపించకుండా ఫైర్ సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టారు. జేసీబీ సాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది గోడను తొలగిస్తున్నారు. ఫర్నీచర్ దుకాణం కావడంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. భవనం చుట్టుపక్కల దట్టంగా పొగ అలుముకుంది. దీంతో ఘటనాస్థలిలో అధికారులు అంబులెన్సులు సిద్ధంగా ఉంచారు. పరిసర ప్రాంతాల వాసులను ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. ఫర్నిచర్ యజమాని సతీష్ బచ్చా నాంపల్లి ఫర్నిచర్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో చాలావరకు ఫర్నిచర్ దుకాణాలు ఉన్నాయి.
నాంపల్లిలో ట్రాఫిక్ జామ్ : అగ్నిప్రమాదంతో చుట్టుపక్కల ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ప్రమాద తీవ్రతను పెంచే వస్తువులను స్థానికులు, అధికారులు తొలగిస్తున్నారు. నాంపల్లిలో రద్దీగా ఉన్న మార్గం కావడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ట్రాఫిక్ అధికారులు వాహనాలను వేరే మార్గంలోకి మళ్లిస్తున్నారు. అగ్ని ప్రమాదానికి కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాకే ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుస్తాయని అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు.
"ఇక్కడ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. భవనం లోపల ఆరుగురు ఉన్నారు. షాప్ ఓనర్ డ్రైవర్, ఓ వర్కర్తో పాటు వాచ్మెన్, ఆయన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ల ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది. అధికారులు అందుబాటులో ఉన్నారు." - స్థానికులు