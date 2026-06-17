ETV Bharat / state

విజయవాడ 'రెయిన్​బో' ఆసుపత్రిలో అగ్నిప్రమాదం - అప్రమత్తతతో తప్పిన పెను విషాదం

అత్యవసర వార్డులో ఒక్కసారిగా మంటలు - చిన్నారులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు - వేగంగా స్పందించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది - తప్పిన ప్రాణ నష్టం

Fire Accident Happened In Rainbow Hospital Vijayawada
Fire Accident Happened In Rainbow Hospital Vijayawada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident In Rainbow Hospital Vijayawada : విజయవాడ నగరంలోని రెయిన్​బో చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రిలో ఈ రోజు ఉదయం(17-06-26) ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆసుపత్రి అత్యవసర (ఎమర్జెన్సీ) వార్డులోని ఎలక్ట్రికల్ బోర్డులో విద్యుదాఘాతం సంభవించడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే దట్టమైన పొగలు వార్డంతా వ్యాపించడంతో చిన్నారులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

చిన్నారులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు : ప్రమాదం సంభవించిన సమయంలో వార్డులో పలువురు చిన్నారులు చికిత్స పొందుతుండగా, వారి తల్లిదండ్రులు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. పొగలు వ్యాపించడంతో కొంతసేపు ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితిని వెంటనే గుర్తించిన వైద్యులు, నర్సులతో పాటు ఇతర ఆసుపత్రి సిబ్బంది అప్రమత్తమై ఎలాంటి ఆలస్యం చేయకుండా చిన్నారులు, ఇతర రోగులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. వారు వెంటనే స్పందించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

Fire Accident Happened In Rainbow Hospital Vijayawada (ETV Bharat)

అగ్నిమాపక సిబ్బంది వేగవంతమైన చర్యలు : సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు రెండు ఫైర్ ఇంజిన్లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఆసుపత్రి సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుంటూ మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో అగ్ని మరింత విస్తరించకుండా అడ్డుకోగలిగారు. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడం ఊరటనిచ్చే అంశంగా నిలిచింది.

షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమా? : ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఎలక్ట్రికల్ బోర్డులో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే మంటలు చెలరేగినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణాలను నిర్ధారించేందుకు సంబంధిత శాఖలు విచారణ చేపట్టాయి.

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో వరుస ప్రమాదాల కలకలం - ఇద్దరు అధికారులపై సస్పెన్షన్​ వేటు

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్​ మరో ప్రమాదం - ల్యాడిల్‌కు రంధ్రం పడి నేలపాలైన స్టీల్ మెటల్

TAGGED:

FIRE ACCIDENT RAINBOW HOSPITAL
RAINBOW HOSPITAL FIRE ACCIDENT
FIRE ACCIDENT VIJAYAWADA
రెయిన్​బో ఆసుపత్రిలో అగ్నిప్రమాదం
FIRE ACCIDENT RAINBOW HOSPITAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.