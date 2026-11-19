కడలి తీరంలో అగ్నికీలలు - మత్స్యకారుల ఆశలను బూడిద చేసిన అగ్నిప్రమాదం
Kothapatnam beach fire accident : ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం తీరంలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. 300 కుటుంబాలకు చెందిన రూ.3 కోట్ల విలువైన చేపల వలలు కాలిపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:39 AM IST
వరుస తుపాన్లు ఇప్పటికే మత్స్యకారుల వేటకు విరామం పలికాయి. సముద్రం ఎప్పుడు శాంతిస్తుందా, వేట ఎప్పుడు మొదలవుతుందా అని వారు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తమ వలలు మళ్లీ కడలిలోకి ఎప్పుడు వెళ్తాయా అని నిరీక్షిస్తున్న ఆ గంగపుత్రులకు ఊహించని ఉపద్రవం కన్నీటిని మిగిల్చింది. అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు క్షణాల్లో విస్తరించాయి. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేలోపే వందలాది వలలు కళ్లముందే కాలిబూడిదయ్యాయి. సముద్రమే జీవనాధారంగా బతికే ఆ పేద కుటుంబాలకు ఇప్పుడు బతుకుదెరువు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం తీర ప్రాంతంలో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు తమ విలువైన వలలను భద్రపరుచుకున్నారు. గాలులకు, అలలకు కొట్టుకుపోకుండా అన్నింటినీ తీరంలో ఒకేచోట ఉంచారు. అయితే అర్ధరాత్రి సమయంలో ఏమైందో తెలియదు కానీ, అకస్మాత్తుగా భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. వలలన్నీ ఒకేచోట ఉండటంతో మంటలు క్షణాల్లోనే ఎగసిపడ్డాయి.
రూ.3 కోట్ల వరకు ఆస్తి నష్టం : మంటలను అదుపు చేసేందుకు స్థానిక మత్స్యకారులు శతవిధాలా ప్రయత్నించారు. కానీ అప్పటికే అగ్నికీలలు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. ఫైర్ సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించడంతో మరింత నష్టం జరగకుండా నిలువరించగలిగారు. అయినా అప్పటికే సుమారు 300 మత్స్యకార కుటుంబాలకు చెందిన వలలు పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యాయి. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం సుమారు రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తోంది.
"తుపాను వస్తుందని వలలన్నీ జాగ్రత్తగా ఒకేచోట భద్రపరిచాం. అర్ధరాత్రి ఉన్నట్టుండి మంటలు అంటుకుని అన్నీ కాలిపోయాయి. కళ్లముందే మా బతుకుదెరువు బూడిదైంది. కొత్త వలలు కొనే స్థోమత మాకు లేదు. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి."-బాధిత మత్స్యకారులు
ఉన్న వలలన్నీ అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో మత్స్యకారులు తిరిగి వేటకు వెళ్లే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఇప్పటికే తుపాన్ల వల్ల రోజుల తరబడి పనులు లేక ఆర్థికంగా చితికిపోయారు. ఇప్పుడు కొత్త వలలు కొనుగోలు చేయాలంటే చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా లేని దుస్థితి నెలకొంది. ఇంతటి భారీ నష్టాన్ని ఎలా భరించాలో తెలియక బాధితులు తీరం వద్ద కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ప్రభుత్వం తమను ఆదుకుని జీవనోపాధి కల్పించాలని వేడుకుంటున్నారు.
"కొత్తపట్నం తీరంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం బాధాకరం. బాధిత మత్స్యకారుల జీవనోపాధి దెబ్బతినకుండా అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం. మత్స్యకారుల సంక్షేమ పథకాల ద్వారా వారికి కొత్త వలలు అందించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తాం. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతాం."-రాజాబాబు, ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్
సమగ్ర దర్యాప్తునకు పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశం : ఈ భారీ అగ్నిప్రమాద ఘటనపై రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. మత్స్యకారులకు జరిగిన నష్టంపై ఆయన ఆరా తీశారు. ఈ అగ్నిప్రమాదం ఎలా సంభవించిందనే అంశంపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. మరోవైపు బాధితులకు అండగా ఉంటామని కలెక్టర్ రాజాబాబు భరోసా ఇచ్చారు. మత్స్యకారుల జీవనోపాధి దెబ్బతినకుండా అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
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