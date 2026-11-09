దీపావళి వేళ ఎగిసిపడిన నిప్పురవ్వలు - హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు
Fire Accidents in Hyderabad : దీపావళి పండుగ వేళ టపాసుల నిప్పురవ్వలు పడి హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. కొన్నిచోట్ల పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి నష్టం సంభవించింది.
Published : November 9, 2026 at 7:11 AM IST
దీపావళి పండుగ వేళ హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు జరిగాయి. టపాసుల నిప్పు రవ్వలు పడి అగ్గి రాజుకుంది. ప్రమాదాల్లో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోయినా, రూ.లక్షల మేర ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని బాధితులు వాపోయారు. హైదరాబాద్ అఫ్జల్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి బేగంబజార్లోని ఓ భవనంలో ఆదివారం రాత్రి మంటలు చెలరేగాయి. బాణాసంచా నిప్పు రవ్వలు పడి మంటలు వ్యాపించాయి.
భారీగా మంటలు ఎగిసిపడి పొగలు అలుముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్ పరిధి జీడిమెట్లలోని ఓ స్క్రాప్ దుకాణంలోనూ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. బాణాసంచా కాల్చుతుండగా నిప్పులు ఎగిరిపడి మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. అగ్నిప్రమాదం ధాటికి షాపులోని స్క్రాప్ అంతా అగ్నికి ఆహుతైంది. రెండు ఫైర్ ఇంజిన్ల సాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
డెకరేషన్ గోదాంలో చెలరేగిన మంటలు
రంగారెడ్డి జిల్లా మైలార్దేవ్పల్లి పీఎస్ పరిధిలోని మైలార్దేవ్పల్లి ఓల్డ్ విలేజ్లోని హనుమాన్ దేవాలయం సమీపంలో ఇళ్ల మధ్య ఏర్పాటు చేసిన డెకరేషన్ గోదాంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. గోదాంలో మంటలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. ఇళ్ల మధ్యలో డెకరేషన్ గోదాం ఏర్పాటు చేయడంపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సికింద్రాబాద్ పరిధి బండిమెట్ మారుతి వీధిలోని 'సాయి బాలాజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ డ్రగ్ మార్ట్'లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆస్తి నష్టాన్ని ఇంకా అంచనా వేయాల్సి ఉంది. అగ్నిప్రమాదంపై విచారణ కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
పేపర్ ప్లేట్స్ తయారీ కంపెనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
కూకట్పల్లిలోని ఆస్బెస్టాస్ కాలనీలోనూ భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పేపర్ ప్లేట్స్, టీ కప్పుల తయారీ కంపెనీలో సోమవారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో పక్కనే ఉన్న నెయ్యి, కుర్కురే, హల్దీరామ్ స్టాక్ గోదాములకు ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించి ఎగిసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకొని 4 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలు ఆర్పివేశారు.
షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని తెలిపారు. కానీ భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ అగ్నిప్రమాదాల వల్ల రూ.లక్షల్లో ఆస్తి నష్టం జరిగిందని బాధితులు వాపోతున్నారు.
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