'ఈవీ' బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాలు - ప్రయాణికులను కలవరపెడుతోన్న వరుస ఘటనలు
ఈవీ బస్సుల్లో ప్రయాణం పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగానూ ఉంటుంది. ఇటీవలి కాలంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు అగ్ని ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ ఘటనలు ప్రయాణికులలో తీవ్ర ఆందోళనను కలిగిస్తున్నాయి.
Published : October 5, 2026 at 12:28 PM IST
Electric Buses Catch Fire : ఆరోగ్యకరమైన పర్యావరణం, ప్రజారోగ్య ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుందనే నమ్మకంతో ప్రభుత్వం ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలోకి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టింది. ఇటీవలి కాలంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ప్రమాదాలకు గురికావడం లేదా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించడం ప్రజల్లో, ప్రయాణికుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన కొన్ని వరుస ఘటనలు భయబ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నాయి.
- ఇటీవల గుంటూరు జిల్లాలోని పెదకాకాని సమీపంలో ఒక బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. 14 మంది ప్రయాణికులతో విజయవాడ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం వెలుగు చూసింది. క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించి, వాహనం పూర్తిగా కాలి బూడిదైంది. ప్రమాదాన్ని సకాలంలో గుర్తించిన డ్రైవర్, సమయస్ఫూర్తితో వాహనాన్ని నిలిపివేసి ప్రయాణికులందరిని వెంటనే కిందకు దించేశారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
- ఈ ఏడాది జులైలో కరీంనగర్ డిపో ప్రాంగణంలో ఒక ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. బ్యాటరీలోని సాంకేతిక లోపం కారణంగా మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ రెండు ఘటనలు ప్రయాణికులను తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి.
మహబూబ్నగర్లో 23 బస్సులు
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 10 ఆర్టీసీ డిపోలు ఉండగా, ప్రస్తుతం మహబూబ్నగర్ 16, వనపర్తి 7 బస్సుల్లో మాత్రమే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. ఇవి ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్-మహబూబ్నగర్, వనపర్తి-హైదరాబాద్ మార్గాల్లో నడుస్తాయి. అన్ని నిర్వహణ కార్యకలాపాలను జేబీఎం కంపెనీ పర్యవేక్షిస్తోందని డిపో మేనేజర్లు తెలిపారు.
బ్యాటరీ ప్యాక్ అమరికతో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు
ఆర్టీసీ గ్యారేజీల్లో పని చేసే సాంకేతిక నిపుణులు (మెకానిక్లు) ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వాటి బ్యాటరీ ప్యాక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆధారంగా పని చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. బస్సు పరిమాణాన్ని బట్టి బ్యాటరీ ప్యాక్లు మారుతాయని వారు పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకంగా ప్రయాణికుల రవాణాకు ఉపయోగించే చిన్న, మధ్య తరహా బస్సులలో రెండు నుంచి నాలుగు బ్యాటరీ ప్యాక్లను అమర్చుతారు. ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగకుండా బస్సు బ్యాలెన్స్ అవడానికి బ్యాటరీ ప్యాక్లను పైకప్పుపై, వెనుక భాగంలో లేదా అడుగు భాగంలో అమర్చుతారని వివరించారు.
ఈవీ బస్సులో అగ్నిప్రమాదాలకు కారణాలు ఇవే
- ఎలక్ట్రిక్ బస్సులలో తరచుగా జరిగే అగ్నిప్రమాదాలకు అధిక వేడి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
- నిర్వహణ సమస్యలు లేదా దెబ్బతిన్న వైరింగ్ వల్ల కూడా ఇటువంటి ఘటనలు జరగవచ్చని వారు గమనించారు.
- డీజిల్ లేదా పెట్రోల్ వాహనాలతో పోలిస్తే, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అధికశక్తి గల లిథియం, అయాన్ బ్యాటరీలను అధిక వోల్టేజ్ వైరింగ్ వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తాయి.
- ఒక చిన్న పొరపాటు కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్కు దారితీయవచ్చు.
- డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రమాదాలను గుర్తించాలని ప్రయాణికుల భద్రతను నిర్ధరించుకోవాలని మెకానిక్లు సలహా ఇస్తున్నారు.
ఈవీ వాహనాల్లో ప్రయాణాలు చేసేటపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- బ్యాటరీ వాహనాల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగితే వాడటానికి ఫైర్ ఎక్స్టింగిషర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో గమనించాలి.
- అలాగే కిటికీ అద్దాలు పగలగొట్టే సుత్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసి ఒకసారి సరిచూసుకోవాలి.
- ప్రయాణంలో ఏదైనా ప్లాస్టిక్ కాలిన వాసన లేదా బ్యాటరీ వేడెక్కినట్లు అనిపిస్తే వెంటనే డ్రైవర్ లేదా కండక్టర్ తెలియజేయాలి.
- ఈవీ బస్సుల్లో ప్రయాణం పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. పేర్కొన్న చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా మీ ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేసుకోవచ్చు.
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