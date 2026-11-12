శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో అగ్నిప్రమాదం - సిబ్బంది అప్రమత్తతతో తప్పిన పెను ప్రమాదం
Srikalahasti Fire Accident : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తిలో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రసాదాల తయారీ కేంద్రంలో ఘటన జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:52 PM IST
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తిలో గురువారం ఉదయం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆలయ ప్రసాదాల తయారీ కేంద్రంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సిబ్బంది అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
నెయ్యి ఒలికి చెలరేగిన మంటలు : ప్రసాదాల తయారీ కోసం ఉదయం పోటు సిబ్బంది కేంద్రంలో పనులు ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో ప్రసాదం కోసం కాగుతున్న నెయ్యి ఒలికి పడింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి కేంద్రంలోని విద్యుత్ తీగలు కాలిపోయాయి. ప్రమాదాన్ని గమనించిన పోటు సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమై కేంద్రం నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. ఆలయ సిబ్బంది కూడా వెంటనే స్పందించి ప్రసాదాల తయారీ కేంద్రానికి దూరంగా భక్తులను పంపించారు. దీంతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూశారు.
సకాలంలో చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది : సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. ఆలయ సిబ్బందితో కలిసి మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. కొద్దిసేపటికే మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తెచ్చారు.మంటలు చెలరేగడానికి మొదట గ్యాస్ లీక్ కారణమని భావించినప్పటికీ, నెయ్యి ఒలకడం వల్లే మంటలు వ్యాపించినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
ఈ ఘటనపై ఆలయ ఈవో బి.కె. వెంకటేశులు స్పందించారు."సకాలంలో మంటలు అదుపు చేశాం. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదు. భక్తులు ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. " అని ఆయన తెలిపారు.
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