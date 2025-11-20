ETV Bharat / state

విశాఖ కార్ల షోరూమ్‌లో అగ్నిప్రమాదం - ఎగసిపడిన మంటలు

మంటల ధాటికి 2 కార్లు దగ్ధం, పాక్షికంగా దగ్ధమైన 2 కార్లు - నాలుగు ఫైరింజన్లతో మంటలార్పిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

Fire Accident in Car Showroom at Visakhapatnam
Fire Accident in Car Showroom at Visakhapatnam (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Fire Accident at Visakhapatnam: విశాఖ మద్దిలపాలెంలోని ఓ కార్ల షోరూమ్‌లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మంటల ధాటికి 2 కార్లు దగ్ధమయ్యాయి, మరో రెండు కార్లు పాక్షికంగా దగ్ధమయ్యాయి. నాలుగు ఫైరింజిన్లతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పారు. మద్దిలపాలెం నుంచి ఇసుకతోటకు వెళ్లే జాతీయ రహదారి సమీపంలో వంశీ ఫంక్షన్‌ హాల్‌ కింద ఈ కార్ల షోరూమ్‌ ఉంది. ఐదంతస్తుల భవనంలోని గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో విద్యుదాఘాతం కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

తుక్కు దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం: విశాఖలోని మధురవాడ ప్రాంతంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. స్థానిక కొమ్మాది సమీపంలోని దేవిమెట్ట ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ తుక్కు దుకాణంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు ఎగసి పడ్డాయి. ఇవి అక్కడి ప్లాస్టిక్ వస్తువులకు అంటుకోవడంతో మంటల తీవ్రత పెరిగింది. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు అలముకున్నాయి. స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

విశాఖ కార్ల షోరూమ్‌లో అగ్నిప్రమాదం - ఎగసిపడిన మంటలు (ETV)

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. ఎగసిపడుతున్న అగ్నికీలలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పీఎం పాలెం పోలీసులు పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. ​తుక్కు దుకాణాన్ని మధురవాడ ప్రియదర్శిని కాలనీకి చెందిన శామ్యూల్ అనే వ్యక్తి నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

విశాఖ ఇసుకతోటలో ఓ బహులంతస్తులు భవనంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ భవనంలోని ఒక ప్రముఖ కార్ల షోరూమ్​లో మండల వ్యాపించాయి. ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో భవనం నుండి దట్టమైన పొగ రావడంతో స్థానికులు ,భవన వాచ్మెన్ అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. హుటా హుటిన సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది, సుమారు మూడు గంటల పైగా కష్టపడి మంటల్ని అదుపు చేశారు.

'సుమారు ఉదయం 7 గంటల సమయంలో సమాచారం అందింది. వెంటనే విశాఖపట్నం అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశానికి వచ్చారు. ప్రమాద తీవ్రత బట్టి ఇతర ఫైర్​ స్టేషన్లకి సమాచారం ఇచ్చాం. సుమారు 7 అగ్నిమాపక వాహనాలను ఏర్పాటు చేశాం. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం.' - రేణుకయ్య విశాఖ జిల్లా ఫైర్ అధికారి

మంటలు వ్యాపించిన భవనంలో కార్ల షోరూం ఉండటం కార్ల మరమ్మతు నిమిత్తం వినియోగించిన వ్యర్థ పదార్థాలు ఉండడం మంటలు వ్యాప్తికి దోహదపడ్డాయని అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు అంటున్నారు. సెల్లార్​లో ప్రమాదం జరగడం వల్ల ఫైర్ ఫైటింగ్ కి ప్రతికూల వాతావరణం ఇబ్బంది పెట్టిందని చెప్పారు. ప్రమాదం జరిగిన భవనంలో ఒక జిమ్ ఉండడం ఆ సమయంలో పదిమంది జిమ్ములో ఇరుక్కుపోవడంతో జిమ్ములోని సామాగ్రితో అద్దాలు బద్దలు కొట్టి వారిని బయటికి తీసుకొచ్చినట్టుగా ఫైర్ అధికారులు చెప్తున్నారు. సుమారుగా 14గు పైగా అగ్నిమాపక శాఖ వాహనాలు ఈ ఫైర్ ఫైటింగ్ లో పాల్గొన్నాయి. విద్యుత్ ఘాతం వల్ల ప్రమాదం జరిగింది, అనడంతో ఈపీడీసీఎల్ అధికారులు ప్రమాదం జరిగిన భవనాన్ని పరిశీలించారు. ఈ ప్రమాదంతో నగరంలోని భవనందారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని. ఫైటింగ్ పరికరాలతో ఉంచుకోవడం భవనాల్లో వ్యర్థ పదార్థాలని పోగు చేసి ఉంచడం లాంటి ప్రక్రియలు చేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

'భవనంలో నుంచి దట్టమైన పొగలు రావడంతో స్థానికులను అప్రమత్త చేశాం. జిమ్​లో ఉన్న వారు భయాందోళనలో ఉండడంతో ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారిని డంబుల్స్​తో అద్దాలను పగ్గాలగొట్టామని చెప్పాం. దాంతో భవనంలో లోపల వ్యాపించి ఉన్న దట్టమైన పొగ బయటకు వచ్చింది.' - వరప్రసాద్ విశాఖ నగర ఫైర్ అధికారి

