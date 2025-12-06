అమెరికాలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో చెలరేగిన మంటలు - తెలంగాణ విద్యార్థిని మృతి
బర్మింగ్హామ్ అగ్నిప్రమాదంలో రాష్ట్ర విద్యార్థిని మృతి - అపార్ట్మెంట్లో చెలరేగిన మంటల్లో చిక్కుకుని ఉడుముల సహజారెడ్డి మృతి - ఉన్నతవిద్య కోసం నాలుగేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లిన సహజారెడ్డి (24)
Published : December 6, 2025 at 1:09 PM IST
Telangana Student Sahaja Reddy Died In USA : అమెరికాలోని బర్మింగ్హామ్లో చోటుచేసుకున్న అగ్నిప్రమాదంలో దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ విద్యార్థిని ఉడుముల సహజారెడ్డి(24) మృతి చెందారు. ఉన్నతవిద్య కోసం నాలుగేళ్ల క్రితం ఆమె అమెరికా వెళ్లారు. భారత కాలమానం ప్రకారం గురువారం రాత్రి బర్మింగ్హామ్ ప్రాంతంలోని ఓ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మృతి చెందినట్లు తెలిసింది. సహజారెడ్డి స్వస్థలం మేడ్చల్ జిల్లా ఘట్కేసర్ మండలం వెంకటాపూర్ గ్రామం. సహాజారెడ్డి మృతిపై ఆమె తల్లిదండ్రులకు అక్కడి అధికారులు సమాచారం అందించారు. ఉన్నత విద్య కోసం నాలుగేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లిన ఆమె, ఇప్పుడు ప్రాణం కోల్పోయిందన్న వార్తతో ఆ కుటుంబం దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోయింది.
సహజారెడ్డి తల్లిదండ్రులు : స్టేషన్ఘన్పూర్ మండలం సముద్రాల గ్రామ సమీపంలోని గుంటూరుపల్లికి చెందిన ఉడుముల జయాకర్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని టీసీఎస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నారు. తల్లి శైలజ బచ్చన్నపేట మండలంలో ఎస్జీటీ టీచర్గా పనిచేశారు. ఇటీవల డిప్యుటేషన్పై హైదరాబాద్ ఎస్సీఆర్టీకి వెళ్లారు. కొన్నేళ్లుగా సహజారెడ్డి కుటుంబం హైదరాబాద్లోని జోడిమెట్ల వెంకటాపూర్ రోడ్డులోని శ్రీనివాస కాలనీలో స్థిరపడింది.
ఎంఎస్ కోసం అమెరికాకు : జయాకర్ రెడ్డి, శైలజ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. చిన్న కుమార్తె ఇంటర్ పూర్తి చేసి హైదరాబాద్లోనే బీబీఎస్ కోచింగ్ తీసుకుంటోంది. పెద్ద కుమార్తె సహజారెడ్డి 2021లో ఎంఎస్ చదువు కోసం అమెరికాలోని బర్మింగ్హామ్కు వెళ్లింది. అక్కడ సహాజారెడ్డి ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్ పక్కనున్న మరో భవనం నుంచి వచ్చిన మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. అర్థరాత్రి కావడంతో ఆమె నిద్రిస్తున్న సమయంలో మృతిచెందినట్లు తెలుస్తోంది.
చదువు పూర్తి కావొచ్చిన సమయంలోనే ఈ అగ్నిప్రమాదం ఆమెను బలితీసుకుంది. ప్రతిరోజూ తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తెతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ మురిసిపోయే వారని తెలిసింది. ఈ ఏడాది తమ కుమార్తె ఇండియాకు వస్తుందని ఎదురుచూశారు. చివరికి తను చనిపోయిందన్న వార్త వినడంతో గుండెలవిసేలా రోదించారు. సహజారెడ్డి మృతి విషయం తెలియడంతో శ్రీనివాస కాలనీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మంటలు చెలరేగినప్పుడు ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన 10 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లు సమాచారం.
