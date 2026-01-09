కంచికచర్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం - పలు దస్త్రాలు దగ్ధం
ప్రధాన రికార్డులు ఉన్న రూము సురక్షితం - ఈ అగ్ని ప్రమాదం చలిమంట వల్ల వచ్చిన మంటలతో ప్రమాదం జరిగిందా? - విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందా? - ఎవరైనా కావాలనే చేశారా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 5:22 PM IST
Fire Accident In MRO Office At Kanchikacherla : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ కంచికచర్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కార్యాలయ భవనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీనితో కార్యాలయంలోని రికార్డు రూములో ఉన్న దస్త్రాలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. కార్యాలయం లోపలి నుంచి భారీగా పొగలు రావడం గమనించిన సిబ్బంది వెంటనే ఫైర్ స్టేషన్కు సమాచారం అందించారు.
తక్షణమే స్పందించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది : సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక అధికారులు సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. తక్షణమే స్పందించి అగ్నిమాపక సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టడంతో పెద్ద ప్రమాదం త్పపిందని అధికారులు తెలిపారు. సంఘటనా స్థలాన్ని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఇలా కియా, ఆర్డీఓ బాలకృష్ణ, నందిగామ ఏసీపీ తిలక్లు పరిశీలించారు.
రికార్డులు దగ్ధం : అగ్నిప్రమాదంలో స్టోర్ రూమ్లో భద్రపరిచిన ప్రభుత్వ రికార్డులు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. మరో ప్రధాన రికార్డులు ఉన్న రూము మాత్రం సురక్షితంగా ఉన్నది. దీంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే ఎటువంటి రికార్డులు కాలిపోయాయి, ఎంత నష్టం జరిగింది అనే విషయం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
చలిమంట వేయటంతో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందా? : ఫైర్, రెవెన్యూ,పోలీస్, విద్యుత్ శాఖ అధికారులు పరిశీలించి ప్రమాదం ఏ విధంగా జరిగిందో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కార్యాలయం పక్కనున్న కేడీసీసీ బ్యాంక్ వాచ్మెన్ చలిమంట వేయటంతో అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్టుగా ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదం చలిమంట వల్ల వచ్చిన మంటలతో ప్రమాదం జరిగిందా? లేదా విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందా? లేకపోతే ఎవరైనా కావాలనే చేశారా? అనే కోణంలో పరిశీలన చేస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు జరిగిన తర్వాత అసలు కారణాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టినట్లు వెల్లడి : దీనిపై ఆర్డీవో బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఉదయం 6 గంటల సమయంలో సమాచారం రాగానే పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. అగ్ని ప్రమాదంలో పాత రికార్డులు మాత్రమే కొన్ని ధ్వంసం అయ్యాయి. మిగిలిన రికార్డులన్నీ క్షేమంగా ఉన్నాయి. దీనిలో ఎటువంటి అనుమానాలకు తావులేదు. ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన సంఘటన అయినా పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నామన్నారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. దీన్ని పురస్కరించుకొని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని 22 తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో రికార్డులు రూములు భద్రతపై జాయింట్ కలెక్టర్ ఇలా కియా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్యాలయం రికార్డు రూమ్ పక్కనే చలిమంట వేసిన విషయం వాస్తవమేనని, కేడీసీసీ బ్యాంకు వాచ్మెన్ చలిమంట వేశారని తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, కాకినాడ జిల్లా తుని రైల్వే స్టేషన్లో బుధవారం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. స్టేషన్ ముఖ ద్వారం వద్ద అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. దట్టమైన పొగలు కమ్మేయడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన అధికారులు వెంటనే స్పందించి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఫైర్ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటల్ని అదుపు చేశారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఆరని బ్లోఅవుట్ మంటలు - నియంత్రించేందుకు శ్రమిస్తున్న సిబ్బంది
కోనసీమ తరహాలో అనకాపల్లిలో కోడిపందేలకు ఏర్పాట్లు - పది వేలకు పైగా పందెం పుంజులు సిద్ధం