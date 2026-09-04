కాకి ఎంత పనిచేసిందబ్బా! - ఏకంగా రూ.18 లక్షల నష్టం
కరీంనగర్లోని బేకరీ షాపులో భారీ అగ్నిప్రమాదం - ఏకంగా రూ.18 లక్షల నష్టం వచ్చిదన్న యాజమాని - తెగిపడిన న్యూట్రల్ వైరులో అంటుకున్న మంటలు - బేకరీ మొత్తం దగ్ధం
Published : September 4, 2026 at 5:26 PM IST
Fire Accident Due to Crow : అగ్ని ప్రమాదాలు ఇటీవల కాలంలో అనేక చోట్ల చోటుచేసుకుంటున్నాయి. విద్యుత్ వైర్లు పాతవి కావడం లేదా సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం సహా అనేక కారణాలతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అగ్ని ప్రమాదాల్లో భారీ ఎత్తున నష్టం వాటిల్లిన ఘటనలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. మరికొన్ని చోట్ల ప్రాణనష్టం లేదా క్షతగాత్రులు అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మానవ తప్పిదాలతో పాటు ఇతర కారణాలు కూడా ఉంటున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనల్లో బీమా సౌకర్యం ఉన్న దుకాణాలు, వ్యక్తులకు కాస్త ఉపసమనం లభిస్తోంది.
కోలుకోలేని దెబ్బ తీసిన కాకి : అయితే ఓ చిన్న పక్షి పెద్ద అగ్ని ప్రమాదానికి కారణమై, ఓ దుకాణాదారుడిని ఆర్థికంగా కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. లక్షల రూపాయల వస్తువులు బూడిద కావడానికి కారణమైంది. ఈ ఘటన కరీంనగర్లో చోటుచేసుకుంది.
షార్ట్ సర్క్యూట్తో అంటుకున్న మంటలు : నగరంలోని విద్యుత్ కార్యాలయం సమీపంలో విశ్వ బేకరీ ఉంది. అక్కడున్న 11 కేవీ విద్యుత్ తీగకు కాకి తగిలింది. దీంతో న్యూట్రల్ వైరు కాస్త తెగిపోయింది. అదే వైరు నుంచి బేకరీకి వెళ్లే విద్యుత్ తీగకు సరఫరా ఉంది. దీంతో అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది.
దీంతో విశ్వ బేకరీలో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. చూస్తుండగానే మంటలు దుకాణం అంతా వ్యాపించాయి. ఫలితంగా అన్ని వస్తువులు, సామాన్లు, అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. లేకుంటే సమీప దుకాణాలకు వ్యాపించే అవకాశం ఉండేది. ఈ ప్రమాదానికి కారణం అయిన కాకి అక్కడే మరణించింది.
భారీ నష్టం జరిగింది : ఈ ఘటన శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో చోటుచేసుకుంది. ఉదయం కావడం వల్ల పెను ప్రమాదం తప్పింది. రద్దీ సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటే, ఆస్తి నష్టంతో పాటు ప్రాణనష్టం సంభవించేందుకు అవకాశం ఉండేది. విద్యుత్ ప్రమాదం కారణంగా రూ.18 లక్షల నష్టం వాటిల్లినట్లు యూజమాని చెబుతున్నారు.
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