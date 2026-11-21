బొమ్మల కంపెనీలో అగ్ని ప్రమాదం - కోట్ల విలువైన ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ దగ్ధం
Fire Accident at Toy Company : విజయవాడ ఆటోనగర్లోని బొమ్మల కంపెనీలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాల్సిన కోట్లాది రూపాయల ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ ప్రమాదంలో కాలిపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:17 PM IST
విజయవాడ ఆటోనగర్లోని బొమ్మల కంపెనీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాల్సిన కోట్లాది రూపాయల ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ ప్రమాదంలో కాలిపోయాయి. ఆటోనగర్ అగ్నిమాపక, పోలీస్ సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ దగ్ధమైనట్లు నిర్వాహకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ నుంచి విదేశాలకు నిర్వాహకులు పలురకాల ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ ఎగుమతి చేస్తున్నారు.
"విజయవాడ ఆటోనగర్లో బొమ్మల కంపెనీలో ఈరోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. అయితే కోట్లాది రూపాయల ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ ప్రమాదంలో కాలిపోయాయి. ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగిందని ప్రస్తుతానికి తెలియలేదు. అగ్నిప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే ఫైర్, పోలీస్ సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయడంతో మంటలు పక్క భవనాలకు వ్యాపించలేదు. దీనివల్ల ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగకుండా చేశాం. ఫిర్యాదులకు అనుగుణంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం." - పవన్ కిశోర్, పటమట సీఐ
" విజయవాడలోని ఆటోనగర్ నుంచి విదేశాలకు పలురకాల ఎలక్ట్రికల్ టాయ్స్ ఎగుమతి జరుగుతుంది. అమెరికా, చైనా, బ్యాంకాక్, దూబాయ్కు ఎగుమతులు చేస్తున్నారు. మాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం దాదాపు రూ. 6 కోట్ల వరకు నష్టం వచ్చిందని తెలుస్తోంది. ఫైర్, పోలీస్ సిబ్బంది చాలా కష్టపడి పనిచేశారు." - దుర్గారావు, ఐలా ఉపాధ్యక్షుడు