అర్ధరాత్రి చెలరేగిన మంటలు - చెరువుగట్టులో భారీ అగ్నిప్రమాదం
చెరువు గట్టు గుట్ట కింద బొమ్మల దుకాణాల్లో చెలరేగిన మంటలు - 17 బొమ్మల దుకాణాలు దగ్ధం - మూడు ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపులోకి తెచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది - భారీగా ఆస్తి నష్టం
Published : July 26, 2026 at 7:03 AM IST
Major Fire Accident At Cheruvu gattu : నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం చెరువు గట్టు శ్రీ పార్వతీ జడల రామలింగేశ్వర స్వామి గుట్ట కింద అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. నంది విగ్రహం సమీపంలోని బొమ్మల దుకాణంలో శనివారం అర్ధరాత్రి మంటలు చెలరేగాయి. ఆ మంటలు క్రమేపి పక్కనున్న దుకాణాలు, తోపుడు బండ్లకు వ్యాపించాయి. దీంతో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది 3 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపు చేశారు.
అర్థరాత్రివేళ ప్రమాదంతో తప్పిన ప్రాణనష్టం : ఈ ప్రమాదంలో 17 బొమ్మల దుకాణాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే సుమారు రూ.2.5 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు స్థానిక గ్రామ సర్పంచ్ తెలిపారు. దుకాణాలు పూర్తిగా దగ్ధం అవడంతో బాధిత వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఘటనా స్థలానికి సమీపంలో గ్రామ పంచాయతీ భవనం ఉండటంతో దానికి మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆఫీస్ లోపల పలు దస్త్రాలు దగ్ధమయ్యాయి. అర్ధరాత్రి వేళ ప్రమాదం జరగడం, ఆ సమయంలో దుకాణాల్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.