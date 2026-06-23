పరవాడ ఫార్మాసిటీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - ఇద్దరు కార్మికుల సజీవదహనం
ఫార్మాసిటీలోని దక్షిణ ఎనర్జీ కెమికల్ కర్మాగారంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - అచ్యుతాపురానికి చెందిన ఇద్దరు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:49 AM IST
Fire at Paravada Pharmacity: అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలో మంగళవారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఫార్మాసిటీలోని దక్షిణ ఎనర్జీ కెమికల్ కర్మాగారంలో భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు కార్మికులు సజీవదహనమయ్యారు. మరో ఇద్దరు మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మృతులిద్దరూ అచ్యుతాపురానికి చెందిన త్రినాథ్, వెంకటేశ్గా గుర్తించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మంటలార్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు విచారం: అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దుర్ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బాధితులను ఆదుకోవాలని, గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ దిగ్భ్రాంతి: పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
హోంమంత్రి అనిత ఆరా: పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత ఆరా తీశారు. కలెక్టర్, ఎస్పీతో ఫోనులో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. సహాయచర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు హోంమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హోంమంత్రి అనిత హామీ ఇచ్చారు.
అగ్నిప్రమాదం అత్యంత విషాదకరం: మంత్రి సుభాష్
పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం అత్యంత విషాదకరమని మంత్రి సుభాష్ అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలని సూచించారు. కార్మికుల భద్రతే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని మంత్రి అన్నారు.
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై పల్లా శ్రీనివాసరావు దిగ్భ్రాంతి
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై పల్లా శ్రీనివాసరావు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో కార్మికుల మృతి అత్యంత విషాదకరమని, మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
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