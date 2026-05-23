మాచ్‌ఖండ్‌ జలవిద్యుత్‌ కేంద్రంలో అగ్నిప్రమాదం

పవర్‌ స్టేషన్ షట్‌డౌన్‌ చేసిన అనంతరం చెలరేగిన మంటలు - చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చిన తోటి సిబ్బంది - విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి కేంద్రంలో దట్టంగా వ్యాపించిన మంటలు

Fire Accident At Machkhand Power Station
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 12:57 PM IST

Fire Accident At Machkhand Power Station: ఆంధ్రా ఒడిశా రాష్ట్రాల ఉమ్మడి నిర్వహణలో ఉన్న మాచ్‌ఖండ్ జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో రాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో సాంకేతిక కారణాలతో పవర్ స్టేషన్ షట్‌డౌన్ అయింది. విద్యుత్ కేంద్రంలో ఉన్న కేబుల్ ప్యానెల్స్‌లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. మంటలు పెద్ద ఎత్తున రాజుకోవడంతో దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. ఆ సమయంలో టర్బైన్ ఫ్లోర్‌లో విధుల్లో ఉన్న కొంతమంది సిబ్బంది అక్కడే చిక్కుకుపోయారు.

ప్రమాదాన్ని గమనించిన తోటి సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి, టర్బైన్ ఫ్లోర్‌లో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. సహాయక చర్యలు సకాలంలో అందడంతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో విద్యుత్ కేంద్రానికి సంబంధించిన కేబుల్ ప్యానెల్స్, వైరింగ్ మరియు ఇతర విలువైన పరికరాలు కాలి బూడిదయ్యాయి. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మంటలను అదుపు చేసే ప్రక్రియతో పాటు, నష్టాన్ని అంచనా వేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.

