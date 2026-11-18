పల్లెపాలెం తీరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - మత్స్యకారుల వలలు దగ్ధం - రూ.2 కోట్లకు పైగా నష్టం
Kothapatnam beach fire accident : ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలం పల్లెపాలెం సముద్ర తీరంలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. రూ.2 కోట్ల విలువైన వలలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:39 AM IST
ప్రకాశం జిల్లాలో అర్ధరాత్రి వేళ ఎగసిపడిన మంటలు మత్స్యకారుల పొట్టకొట్టాయి. కొత్తపట్నం మండలం పల్లెపాలెం సముద్ర తీరంలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. మత్స్యకారులకు చెందిన చేపల వలలకు అకస్మాత్తుగా మంటలు అంటుకుని, పెద్ద ఎత్తున ఎగసిపడ్డాయి. వలలన్నీ ఒకే చోట గుట్టలుగా పోసి ఉండటంతో మంటలు చాలా వేగంగా వ్యాపించాయి.
మంటలను గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించారు. ఫైర్ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో కాలిపోయిన వలల విలువ దాదాపు రూ.2 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని మత్స్యకారులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
"పల్లెపాలెం తీరంలో వలలు కాలిపోవడం బాధాకరం. మత్స్యకారులకు సుమారు రూ.2 కోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగింది. జీవనాధారం కోల్పోయిన బాధితులను ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలా ఆదుకుంటాం. విచారణ జరిపి ప్రమాదానికి గల కారణాలను వెలికితీస్తాం."-దామచర్ల జనార్దన్, ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే
ఎమ్మెల్యే, ఎస్పీ పరిశీలన : అగ్నిప్రమాద సమాచారం తెలుసుకున్న వెంటనే ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్, ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కాలిపోయిన వలలను, ప్రమాద స్థలాన్ని వారు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వలలకు మంటలు అంటుకున్న తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై స్థానికులను ఆరా తీశారు.
"అగ్నిప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించాం. మంటలు ఎలా వ్యాపించాయనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. మత్స్యకారులు వ్యక్తం చేస్తున్న అనుమానాల కోణంలోనూ విచారణ సాగుతోంది. పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేసి త్వరలోనే వాస్తవాలు నిర్ధారిస్తాం."-హర్షవర్ధన్ రాజు, ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ
అయితే, ఈ ప్రమాదంపై పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వలలకు దానంతట అవే మంటలు ఎలా అంటుకున్నాయనే దానిపై మత్స్యకారులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగానే నిప్పు పెట్టి ఉంటారని ఆరోపిస్తున్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు ఘటనాస్థలిలో పోలీసులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేపట్టి వాస్తవాలను వెలికితీస్తామని ఎస్పీ హర్షవర్ధన్ రాజు స్పష్టం చేశారు.
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