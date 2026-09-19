ETV Bharat / state

బొప్పూడి బాణసంచా దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం - యజమాని మృతి

చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి వద్ద కల్యాణ మండపం పక్కనే ఉన్న కె.ఎస్‌.ఎస్‌. బాణసంచా దుకాణంలో శుక్రవారం రాత్రి అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది.

బొప్పూడి బాణాసంచా దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం
బొప్పూడి బాణాసంచా దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident At Fireworks Shop In Boppudi : పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి వద్ద జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న బాణసంచా దుకాణంలో శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో యజమాని సజీవ దహనమయ్యాడు, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీస్, అగ్నిమాపక అధికారులు తెలిపిన వివరాల మేరకు చిలకలూరిపేట పట్టణానికి చెందిన భూమా సురేష్(45) అద్దాల వ్యాపారంతో పాటు బొప్పూడి వద్ద కేఎస్ఎస్ పేరుతో బాణసంచా హోల్ సేల్ దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు.

ప్రచారం చేయాలని భావించి : దీపావళి సీజన్ నేపథ్యంలో భూమా సురేష్ అక్కడే ఉంటూ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. శుక్రవారం తన కుమారుడిని దుకాణానికి తీసుకెళ్లాడు. దీపావళి ఆఫర్లపై రీల్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయాలని భావించాడు. దుకాణం ముందు కుమారుడితో టపాసులు కాల్పించాడు. అందులో ఒకటి ఎగిరి దుకాణంలో పడటంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దుకాణంలో ఉన్న టపాసులన్నీ పేలడంతో మంటలు ఉవ్వెత్తున ఎగిశాయి. లోపల కూర్చున్న సురేష్ బయటకు రాలేక మంటల్లో చిక్కుకున్నాడు. కాలిపోతూ బయటకు వచ్చి పడిపోయాడు. వాచ్ మెన్​గా ఉన్న పసుమర్రుకు చెందిన యలగాల మస్తాన్ రావుకు కూడా గాయాలయ్యాయి.

బొప్పూడి బాణాసంచా దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం - యజమాని సజీవ దహనం (ETV Bharat)

ఈ రోజు రాత్రి 8.20 నిమిషాలకి బొప్పూడిలో కేఎస్ఎస్ ఫైర్​ వర్స్క్​ షాపులో అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతున్నట్లు మాకు ఫైర్​ కాల్​ వచ్చింది. దీంతో మా అధికారులు త్వరగా ప్రమాద స్థలానికి చేరుకున్నారు. మా వాటర్​ గన్స్​ ఉపయోగించి ఫ్లేమ్స్​ను అదుపులోకి తెచ్చాం. షాపు యజమాని 80 శాతం కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చేరి, చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు మాకు సమాచారం వచ్చింది. - శ్రీధర్, పల్నాడు జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి

చికిత్స పొందుతూ మృతి : 60 శాతం కాలిన గాయాలతో సురేష్​ను చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మస్తాన్ రావు చికిత్స పొందుతున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న చిలకలూరిపేట అగ్నిమాపక అధికారి అన్వేష్ కుమార్ రెడ్డి సిబ్బందితో వెళ్లి మంటలను అదుపు చేశారు. నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు, జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి శ్రీధర్ సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఘటనపై హోం మంత్రి అనిత, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసు - మద్యం ముడుపుల అంతిమ లబ్ధి జగన్‌కే!

'పోలీసులు కొట్టడంతోనే సాయికృష్ణ మృతి చెందాడు' - ఏ4 సురేశ్‌ రిమాండ్‌ రిపోర్టులో కీలక విషయాలు

TAGGED:

BOPPUDI FIREWORKS FIRE
PALNADU FIREWORKS SHOP FIRE
BHUMA SURESH DEATH
DIWALI FIREWORKS ACCIDENT
CHILAKALURIPET FIRECRACKER ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.