ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘనలు - తొమ్మిది నెలల కాలంలో రూ.311 కోట్ల జరిమానాలు
Traffic Fines In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీగా జరిమానాలు విధిస్తున్నారు. అయినా వాహనదారుల్లో ఎటువంటి మార్పురావడం లేదు.
Published : November 13, 2026 at 8:50 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలో తొమ్మిది నెలల కాలంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు మొత్తం రూ.311 కోట్ల జరిమానాలు విధించారు. అత్యధికంగా కుల్సుంపుర ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రూ.22 కోట్లు, అత్యల్పంగా సైదాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రూ.4 కోట్ల జరిమానాలు విధించారు.
ప్రవర్తనను మార్చుకోని వాహనదారులు
పోలీసు తనిఖీల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వాహనదారులు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతున్నారు. సీటు బెల్టులు లేదా హెల్మెట్లు ధరించాలనే సూచనలను విస్మరించడం, అతివేగం ప్రాణాంతకమని హెచ్చరిస్తున్నా పట్టించుకోకపోవడం వంటివి చేస్తున్నారు. జరిమానాలు పడినా లేదా కేసులు నమోదైనా కూడా తమ ప్రవర్తనను మార్చుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుండటం పోలీసులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. కొత్త చట్టాల అమలుతోనైనా మార్పు వస్తుందని పోలీసులు ఆశిస్తున్నారు. నగరంలో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్నాయి. ఒక సందర్భంలో ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై ఏడాది కాలంలో రూ. 20,000కు పైగా జరిమానాలు నమోదుకావడం గమనార్హం.
వాహనాన్ని తప్పించుకొనే ప్రయత్నంలో విద్యార్థి మృతి
నల్లకుంటలోని ఫీవర్ హాస్పిటల్ సమీపంలో వ్యతిరేక మార్గంలో వస్తున్న వాహనాన్ని తప్పించుకొనే క్రమంలో మోటార్ సైకిల్పై వెళ్తున్న ఒక విద్యార్థి సిటీ బస్సు కింద పడి మరణించాడు. మసాబ్ట్యాంక్– మెహదీపట్నం మార్గంలో నాలుగు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వాహనదారులు తరచుగా ట్రాఫిక్ ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తున్నారు. అబిడ్స్, ఆసిఫ్ నగర్, గుడిమల్కాపూర్, అత్తాపూర్, చిలకలగూడ, బంజారాహిల్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ సంఖ్యలో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు నమోదవుతున్నాయి.
వాహనాలు నడిపేటపుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- కారు డ్రైవర్, పక్కన కూర్చున్నవారు కూడా తప్పకుండా సీట్ బెల్ట్ ధరించాలి.
- ద్విచక్ర వాహనం నడిపేటప్పుడు డ్రైవర్, వెనుక కూర్చునే వ్యక్తి కూడా తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి.
- మద్యం లేదా మత్తు పదార్థాలు సేవించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాహనాలు నడపకూడదు.
- డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సమయంలో మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడటం, మెసేజ్ చేయడం లాంటివి చేయకూడదు.
- రోడ్లపై సూచించిన వేగ పరిమితుల ఆధారంగా మాత్రమే వాహనాన్ని నడపాలి.
- రెడ్ లైట్ పడినప్పుడు వాహనాలను స్టాప్ లైన్కు ముందే ఆపాలి. సిగ్నల్స్ నియమ నిబంధనలు ఎప్పుడూ పాటించాలి.
- దారి మార్చేటప్పుడు లేదా టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు సరైన సమయంలో ఇండికేటర్స్ ఆన్ చేయాలి.
- ముందు వెళ్తున్న వాహనానికి తగిన సురక్షితమైన దూరాన్ని పాటించాలి.
- వన్-వే రోడ్లలో లేదా రాంగ్ రూట్లో వాహనాలు నడపడకూడదు.
- అంబులెన్స్, ఫైర్ ఇంజన్, పోలీస్ వాహనాల వంటి అత్యవసర వాహనాలకు వెంటనే పక్కకు తప్పుకొని దారివ్వాలి.
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