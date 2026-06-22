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రైళ్లలో భిక్షాటన చేస్తే రూ.2వేలు ఫైన్ - కట్టకుంటే అరెస్ట్!

జన విశ్వాస్ పేరిట రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రతే ప్రధానంగా - అనధికారికంగా భిక్షాటన, చిరుతిళ్లు అమ్మేవారికి రూ. 2 వేల జరిమానా - ఒకవేళ చెల్లించకపోతే కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరు

భారతీయ రైల్వే కొత్త జరిమానా నిబంధనలు
INDIAN RAILWAY NEW PENALTY RULES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 1:08 PM IST

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Fines For Illegal Activities At Railway Stations : సాధారణంగా రైళ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో అడుగు పెట్టామంటే అక్కడ చాలామంది భిక్షాటన చేసేవారు కనిపిస్తారు. అలాగే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చిరుతిళ్లు అమ్మేవారు ఉంటారు. వీళ్లలో కొందరు అనధికారికంగా స్టేషన్లలో తిష్ట వేస్తారు. వీరితో పాటు కొందరు ఆకతాయిలు కూడా ఉంటారు. వీరి వల్ల రోజులో ఒక్కరైనా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. ఇలాంటి చెడు కార్యకలపాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం 1989 రైల్వే చట్టంలో పలు మార్పులు చేసింది.

అక్రమ కార్యకలాపాలకు చెక్ : రైల్వేస్టేషన్లలో ఇకపై తప్పుగా ప్రవర్తించిన వారికి రైల్వే రక్షక దళం భారీ జరిమానాలు విధించనుంది. ఈ మేరకు చట్టాలను సవరించింది. జన విశ్వాస్ పేరిట రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రత, క్రమశిక్షణను మెరుగుపరచటం, అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు కేంద్రం కసరత్తు చేస్తోంది. 1989 రైల్వే చట్టంలో కేంద్రం మార్పులు చేసింది. సవరించిన వాటిని రైల్వే అధికారులు ప్రత్యేక పోస్టర్​ను ఆదివారం కాజీపేట విడుదల చేశారు. కాజీపేట ఆర్పీఎఫ్​ సీఐ ఛటర్జీ, ఎస్సై వెంకట్​రెడ్డి ఈ పోస్టర్​ను ఆవిష్కరించారు. అలాగే దీనికి సంబంధించి పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ​

సవరించిన మార్పులు ఇవే! : టికెట్​ లేకుండా ప్రయాణించటం, అనుమతించిన దూరానికి మించి ప్రయాణించడం అలాగే ఇతరుల టికెట్​తో ప్రయాణించటం వంటివి చేస్తే రూ. 500 అదనపు ఛార్జీని విధించనున్నారు. వీటితో పాటు ప్రయాణ ఛార్జీలను కూడా వసూలు చేస్తారు.

  • ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా స్టేషన్లలో తినుబండారాలు అమ్మేవారికి అలాగే భిక్షాటన చేసుకునే వారికి రూ. 2 వేల జరిమానా విధించనున్నారు. రైల్వే ఉద్యోగుల విధులకు ఆటంకం కలిగించేవారికి రూ. 1000 నుంచి 2000 వరకు వేయనున్నారు. ఎవరైనా రైల్వే ఆవరణలోకి అనధికారికంగా ప్రవేశిస్తే రూ. 500 జరిమానా అని నిర్ణయించారు.
  • రిజర్వ్​ కోచ్​లోకి అనుమతులు లేకుండా ప్రయాణిస్తే రూ. 2000 విధించనున్నారు.
  • రిజర్వ్​ బెర్తును ఖాళీ చేయటానికి ఒప్పుకోకపోతే రూ. 1000 అలాగే ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్లను ఉల్లంఘిస్తే రూ. 500 జరిమానా వేయనున్నారు.
  • మహిళల రిజర్వ్​ కోచ్​లోకి పురుషులు ప్రవేశిస్తే రూ. 2500, రైల్వే ప్రాంగణంలో లేదా రైళ్లలో ధూమాపానం చేస్తే రూ. 2 వేల జరిమానా వేస్తారు.
  • స్టేషన్లలోకి లేదా రైళ్లలోకి ప్రమాదకర వస్తువులు తెస్తే రూ. 10 వేల జరిమానా వేయనున్నారు.

ఈనెల 15 నుంచి ఈ అవకాశం : వీటికి సంబంధించిన ఈ రుసుములన్నీ అక్కడికక్కడే వసూలు చేసి ప్రయాణికుడికి ఫామ్​ అందిస్తారు. ఒకవేళ జరిమానా చెల్లించక పోతే పోలీస్​స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత కోర్టులో ప్రవేశపెడతారు. అయితే అంతకుముందు ఆర్పీఎఫ్​ అధికారులకు ఇలా జరిమానాలు వసూలు చేసే అధికారం ఉండేది కాదు. కానీ ప్రస్తుతం మారిన చట్టాల ప్రకారం ఈనెల 15 నుంచి ఈ అవకాశం కల్పించారు.

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TAGGED:

CHANGES IN RAILWAY ACT 1989
FINES FOR BEGGING IN TRAIN
INDIAN RAILWAY NEW PENALTY RULES
1989 రైల్వే చట్టంలో మార్పులు
NEW RULES IN RAILWAY STATIONS

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