సిరులు కురిపిస్తున్న సన్న రకం బియ్యం - మద్దతు ధర కంటే 31.5% ఎక్కువ
కొనుగోలుదారులు క్వింటాలుకు రూ.3,500 చొప్పున అక్కడికక్కడే నగదు చెల్లిస్తున్నారు. కోతయంత్రం నుంచి ధాన్యం దింపగానే అమ్ముడవుతోంది. ఈ ధర మద్దతు ధర కంటే 31.5% ఎక్కువ. పాత ధాన్యానికి ఇంకా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:53 AM IST
Rs 3500 per quintal For Paddy : ఈ ఏడాది సన్న రకం వరిని సాగు చేస్తున్న రైతులకు మంచి లాభాలు లభిస్తున్నాయి. వీరికి క్వింటాలుకు రూ.3,500 వరకు ధర లభిస్తోంది. ఇది ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధర (MSP) అయిన క్వింటాలుకు రూ.2,661 కంటే 31.5% ఎక్కువ. గత ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో పండించిన పాత వరి నిల్వలకు కూడా క్వింటాకు రూ.4,900 వరకు రికార్డు స్థాయి ధరలు పలుకుతున్నాయి. వరి సాగు చరిత్రలో ఇటువంటి ధరలు కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. కోత యంత్రాల నుంచి ధాన్యం రాగానే వెంటనే బస్తాల్లో నింపి తూకం వేస్తున్నారు.
వ్యాపారులు అక్కడికక్కడే నగదు చెల్లించి సరుకును కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కేవలం వారం రోజుల క్రితంతో పోలిస్తే ధరలు క్వింటాలుకు రూ.400 వరకు పెరిగాయి. దశాబ్దాలుగా వరి సాగు చేస్తున్నప్పటికీ ఇంతటి అధిక ధరలను ఎప్పుడూ చూడలేదని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోనే ఈ జిల్లాలో ప్రస్తుత వరి కోతలు మొదటగా ప్రారంభమయ్యాయి. కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన వ్యాపారులు ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి పోటీ పడుతున్నారు. ధరలు ఇలా భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఖరీఫ్ సీజన్లో సన్న రకం వరి సాగు తగ్గడమే.
సన్న రకం వరి సాగు తగ్గింది : ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా ఖరీఫ్ సీజన్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వరి సాగు విస్తీర్ణం సాధారణ స్థాయి కంటే 12% తక్కువగా నమోదైంది. ఖరీఫ్, రబీ సీజన్ల ఉమ్మడి ఉత్పత్తి గత ఏడాదితో పోలిస్తే 50 లక్షల (5 మిలియన్ల) టన్నులు తక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సన్న రకం వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ ఏడాది కాలువలకు నీరు విడుదల చేయకపోవడంతో అవిభక్త గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని రైతులు వరి నారు నాటే పనులను చేపట్టలేదు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో కూడా సాగు తగ్గింది. దీనికి భిన్నంగా శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో సాధారణ స్థాయి కంటే 119%, తిరుపతి జిల్లాలో 84% మేర సాగు పెరిగింది. యూరియా, డీఏపీ (DAP) లభ్యతపై ఆంక్షలు ఉండటంతో రైతులు ధరలు పెరిగిన కాంప్లెక్స్ ఎరువులపై ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. ఇతర ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఎకరాకు పెట్టుబడి వ్యయం రూ.5,000 పెరిగి మొత్తం ఖర్చు ఎకరాకు రూ.41,000 వరకు చేరింది.
ధాన్యానికి భారీ డిమాండ్ : ధాన్యాన్ని ఏ ధరకైనా సరే సమకూర్చుకోవాలనేదే ప్రస్తుతం అందరిలో ఉన్న ప్రధాన ధోరణి. ఖరీఫ్ సీజన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ సాగు తగ్గడమే ఇందుకు కారణం. రబీ సీజన్లో కూడా 'ఎల్ నినో' ప్రభావం కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుండటం వల్ల, సన్న రకం ధాన్యానికి డిమాండ్ మరింత పెరిగింది. అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ ధాన్యం కొనుగోళ్లు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగుతున్నాయి. పంట కోతలు మొదలైన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో, ధరలు ఇంకా పెరుగుతాయనే ఆశతో కొందరు రైతులు తమ ధాన్యాన్ని అమ్ముకుండా నిలిపి ఉంచుతున్నారు.
కొనుగోలు చేసేందుకు పోటీ : గత ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో పండిన సన్న రకం ధాన్యాన్ని చాలా మంది రైతులు అప్పటికే అమ్మేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడక్కడా మిగిలి ఉన్న కొద్దిపాటి నిల్వలకు భారీ ధరలు పలుకుతున్నాయి. అల్లూరు ప్రాంతంలో పాత ధాన్యం ధర ఒక 'పుట్టి'కి రూ.42,000 వరకు పలుకుతుండగా, రైతులు ఇంకా ఎక్కువ ధర కోసం వేచి చూసే యోచనలో ఉన్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత పెరుగుతాయని భావిస్తున్న వ్యాపారులు, ఇప్పుడే ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి తీవ్రంగా పోటీపడుతున్నారు. గతంలో ధాన్యం అమ్మేటప్పుడు తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉందనో లేదా ఇతర కారణాలతోనో రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు, దీనివల్ల తరచుగా కనీస మద్దతు ధర (MSP) కంటే తక్కువ ధరకే ధాన్యాన్ని అమ్మాల్సి వచ్చేది.
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