సరిహద్దులు దాటుతున్న రేషన్ బియ్యం - ఇతర రాష్ట్రాలకు అక్రమ రవాణా
Ration Rice Illegal Transportation: ప్రభుత్వం పేదలకు అందిస్తున్న సన్నబియ్యాన్ని కొంతమంది డీలర్లు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 7:16 PM IST
ప్రభుత్వం చౌకధరల దుకాణాల ద్వారా సరఫరా చేసే సరుకులను లబ్ధిదారులకు అందించాల్సిన రేషన్ డీలర్లు వాటిని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. సన్నబియ్యాన్ని నేరుగా సరిహద్దులు దాటిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రేషన్ బియ్యం దందా యథేచ్ఛగా జరుగుతోంది. ఇటీవల కాలంలో సంగారెడ్డి జిల్లాతో పాటు జహీరాబాద్ మండలంలోని బూర్దిపాడ్తో పాటు ఉమ్మడి మెదక్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వెలుగుచూస్తున్నటువంటి ఘటనలే నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.
పట్టణాల్లోనే అధికంగా
పట్టణ ప్రాంతాల రేషన్ డీలర్లు భారీగా అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ పథకాల్లో అర్హత కోసం పలువురు పట్టణ ప్రజలు తెల్లరేషన్ కార్డులను తీసుకున్నారు. వీరు నెలవారీగా రేషన్ బియ్యం తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఇదే అదనుగా చేసుకుని కిలోకు రూ.10 చొప్పున కార్డుదారులకు చెల్లిస్తున్నారు.
సంగారెడ్డి, పటాన్చెరు, నారాయణఖేడ్, జహీరాబాద్ పట్టణాలతో పాటు మండల, డివిజన్ కేంద్రాల్లోని పలువురు డీలర్లు చౌక బియ్యం అక్రమ రవాణాతో కోట్లకు పడగలెత్తారు. జహీరాబాద్లో డీలర్లుగా చలామణి అవుతున్న కౌన్సిలర్లతో పాటు పార్టీల నేతలు బినామీలకు షాప్లను అప్పగించారు. సంగారెడ్డి, పటాన్చెరు, అమీన్పూర్, రామచంద్రాపురం, తెల్లాపూర్, బీరంగూడ, పటేల్గూడ లాంటి పట్టణాల్లో దందా కొనసాగుతోంది.
పొరుగు రాష్ట్రాలకు యథేచ్ఛగా తరలిస్తూ
జహీరాబాద్తోపాటు సంగారెడ్డి, కోర్ అర్బన్ ఏరియా పరిధిలోని బల్దియాలకు చెందిన కొంతమంది డీలర్లు కూటమిగా ఏర్పడి అక్రమ రవాణాకు తెరతీశారు. పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇథనాల్ పరిశ్రమలతో పాటు ఇతర వ్యాపారులకు 10-12 లారీల బియ్యాన్ని పంపి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
సర్కారుకు చేరిన నిఘా వర్గాల నివేదిక
నేరుగా రేషన్ దుకాణాలకే వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో రేషన్ బియ్యం తరలించే వాహనాలకు జీపీఎస్ పరికరాలు అమర్చారు. కొంతమంది డీలర్లు రెవెన్యూ, పౌరసరఫరాల శాఖల అధికారులను మచ్చిక చేసుకొని ఆయా వాహనాల్లోనే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలకు చౌక ధరల బియ్యాన్ని తరలిస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాలో సన్నబియ్యం పెద్ద ఎత్తున సరిహద్దులు దాటుతోందని గుర్తించిన నిఘా వర్గాలు సర్కారుకు నివేదికను సమర్పించాయి. దీంతో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతీక్జైన్ పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులతో సమావేశాలను నిర్వహించి దాడులు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇందులో భాగంగానే బూర్దిపాడ్లో జరిగిన అక్రమం వెలుగులోకొచ్చింది.
పట్టణ ప్రాంతాల్లోని కొంతమంది డీలర్లు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులు తెలిపారు. తరచూ తనిఖీలు చేస్తున్నామని వివరించారు. నిల్వల్లో తేడాలు, అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు తేలితే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
బ్యాగు బ్రాండెడే - బియ్యమే రేషన్వి : పక్కదారి పడుతున్న సన్నబియ్యం
సన్న బియ్యాన్నీ అమ్మేసుకుంటున్నారు - సరిహద్దులు దాటించేస్తున్నారు