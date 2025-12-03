హోర్డింగ్లకు అనుమతి లేకపోతే రోజుకు రూ.50 వేల జరిమానా
లైసెన్స్లు ఉంటేనే హోర్డింగులు ఏర్పాటు - అతిక్రమిస్తే చెల్లించక తప్పదు భారీ మూల్యం, సవరించిన నిబంధనలపై మార్గదర్శకాలు జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 10:14 AM IST
Fine of 50000 Rupees Per Unauthorized Hoardings: ఏపీలో ప్రధాన కూడళ్లు, ప్రదేశాల్లో అనుమతులు తీసుకోకుండా, పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఫీజు చెల్లించకుండా హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలు పెడతామంటే ఇకపై కుదరదు. కచ్చితంగా లైసెన్సులు తీసుకుని నిర్దేశించిన ఫీజులు చెల్లించాల్సిందే. అలాంటి హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలనే అనుమతిస్తారు.
రోజుకు రూ.50 వేల జరిమానా: అనుమతుల్లేని హోర్డింగులపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించనుంది. ఇలాంటివాటిపై రోజుకు రూ.50,000 చొప్పున జరిమానా విధించనుంది. ఉల్లంఘన పునరావృతమైతే సంబంధిత ఏజెన్సీ అనుమతులు రద్దు చేయనుంది. ఈ మేరకు హోర్డింగులు, ఇతర ప్రకటనల బోర్డుల నియంత్రణ నిబంధనలను రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ సవరించింది. ఈ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్కుమార్ మంగళవారం ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు.
మూడేళ్లకోసారి లైసెన్సు: నగరాలు, పట్టణాల్లో పెట్టే హోర్డింగులకు పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల నుంచి అనుమతులు తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి. లైసెన్సు మూడేళ్లపాటు అమల్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరలా పునరుద్ధరించుకోవాలి. 30 రోజులకు తాత్కాలిక లైసెన్సులను కూడా జారీ చేస్తారు. హోర్డింగుపై అనుమతి నంబరు, ప్రింటర్ వివరాలు, సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబరు విధిగా ముద్రించాలి. అవసరమైతే జీఎస్టీ నంబరును కూడా ఇవ్వాలి.
45 రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానున్న పోర్టల్: హోర్డింగుల ఏర్పాటుకు అనుమతులిచ్చేందుకు 45 రోజుల్లో పోర్టల్ ప్రారంభించనున్నారు. లైసెన్సుకు దరఖాస్తు, లైసెన్సుల పునరుద్ధరణ, ఫీజుల చెల్లింపులు పోర్టల్ ద్వారా చేయవచ్చు.
హోర్డింగ్ నిషేధ ప్రాంతాలు: దేవాలయాలు, మసీదులు, చర్చిలు, విగ్రహాల సమీపంలో, అదే విధంగా పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వం కార్యాలయాల్లో హోర్డింగులు నిషేధం. అంతేకాకుండా ట్రాఫిక్ కూడళ్లు, వాహనాల రాకపోకలకు అడ్డంగా ఉన్న చోట్ల సైతం నిషేధం విధించారు. దీంతో పాటు వారసత్వ భవనాలు, పురావస్తు ప్రాంతాలు, రహదారుల మధ్యలో (మీడియన్లు), వంతెనలు, రైల్ క్రాసింగ్ల వంటి చోట్ల కూడా నిషేధం ఉంది.
ఇటువంటి వాటికి అనుమతుల్లేవు
- అసభ్యత
- పొగాకు, మద్యం, మత్తు పదార్థాలు
- విద్వేషపూరితమైనవి, కుల మతాలను అవమానించేవి.
ఏటా రూ.200 కోట్లకు పైగా ఆదాయం : ఏపీ వ్యాప్తంగా హోర్డింగులపై ఇప్పుడు ఏటా వస్తున్న రూ.100-150 కోట్ల ఆదాయం దీని ద్వారా రూ.200 కోట్లకు పైగా పెరుగుతుందని అంచనా. వ్యక్తిగతంగా హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలను పెట్టుకోవాలనుకునే వారికి సైతం పట్టణ స్థానిక సంస్థలు నిర్దేశించిన ఫీజులు వసూలు చేసి తాత్కాలిక అనుమతులను ఇస్తాయి.
అంతేకాకుండా అనుమతులు తీసుకోకుండా పెట్టే హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీల నియంత్రణకు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానుంది. హోర్డింగుల ద్వారా ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగినా, ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాల్లో పెట్టినా అలాంటి వాటిని గుర్తించి తొలగిస్తారు. నిరభ్యంతర ప్రాంతాల్లోనే వాటి ఏర్పాటుకు అనుమతిస్తారు.
గతంలో సైతం: అక్రమంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న హోర్డింగ్లు, బ్యానర్లను తొలగించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారంటూ డాక్టర్ అగరాల ఈశ్వర్రెడ్డి 2018లో హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. ఇటీవల విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం నగరాలు, పట్టణాలు ఉన్నది విచ్చలవిడిగా హోర్డింగ్లు ఏర్పాటు చేయడానికి కాదని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. వీటి వల్ల ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. వీటిని నియంత్రించాలని పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.
ఇకపై లైసెన్స్ ఉంటేనే ప్రచారం! - ఇష్టానుసారం హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలు పెడతామంటే కుదరదు
ప్రమాదాలకు నెలవుగా హెర్డింగ్లు.. అనుక్షణం భయపడుతున్న ప్రజలు