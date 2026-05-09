ప్రాణాంతక వైరస్​లు​, వ్యాధులపై అధ్యయనం కోసం - మంగళగిరిలో ఎన్​సీడీసీ ప్రాంతీయ కేంద్రం

అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఎయిమ్స్​ పక్కన నాలుగు ఎకరాల్లో భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు - త్వరలో అధికారికంగా ప్రారంభం

Published : May 9, 2026 at 10:21 AM IST

National Centre for Disease Control On Deadly Viruses : గుర్తించలేని వ్యాధులు ప్రాణాంతక వైరస్‌ల రహస్యాలను ఛేదించడమే దేశంలోని అగ్రగామి పరిశోధనా సంస్థ అయిన జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం (NCDC) ప్రధాన కర్తవ్యం. రాష్ట్రంలో అంటు వ్యాధులు, ప్రాణాంతక వైరస్​ల వ్యాప్తి, ఇతర అంశాలపై అధ్యయనం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్​ సమీపంలో 4.46 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఈ సంస్థ ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

అంటువ్యాధుల వ్యాప్తిని గుర్తించి అరికట్టడానికి రూపొందించిన ఈ కేంద్రం, ఒక ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. కీటకాల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులపై శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు పరిశోధనల ద్వారా ఇది రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. కొత్త భవనంలో ప్రాంతీయ కార్యాలయ కార్యకలాపాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమైనప్పటికీ అధునాతన ప్రయోగశాల సౌకర్యాలు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదు. అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయిన తర్వాత ఈ కేంద్రాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.

వ్యాధి తీవ్రతను అంచనా వేయడం :

  • రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా వ్యాధులు అసాధారణ రీతిలో విజృంభిస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభ్యర్థన మేరకు ఈ కేంద్రంలోని నిపుణులు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిస్థితిని అంచనా వేస్తారు.
  • ఇది వివిధ జిల్లాల్లో నిర్దిష్ట వ్యాధుల వ్యాప్తిని గుర్తించి, ఎయిమ్స్ (AIIMS) ఇతర ప్రధాన ఆసుపత్రులతో సమన్వయం చేసుకుని తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేస్తుంది.
  • ఇది గాలి, నీరు, వాహకాలు (కీటకాలు) నేల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులపై నిరంతర నిఘా ఉంచుతుంది, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చురుకుగా స్పందిస్తుంది.
  • మంగళగిరిలోని ఎన్‌సిడిసి (NCDC) కేంద్రం, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు తరచుగా వచ్చే కీలక ప్రవేశ మార్గాలైన శంషాబాద్ విశాఖపట్నం విమానాశ్రయాలు, అలాగే విశాఖపట్నం ఓడరేవులపై కూడా పర్యవేక్షణ చేస్తుంది. 'ఎల్లో ఫీవర్​' వంటి ప్రమాదకరమైన వైరల్ వ్యాధుల వ్యాప్తిని నివారించడానికి, ఇది 400 మీటర్ల వ్యాసార్థంలో 'వ్యాధి వాహక రహిత మండలాన్ని' ఏర్పాటు చేస్తుంది.
  • ఈ మండలంలో తిరిగే కీటకాలను పర్యవేక్షించి, ఏదైనా వైరస్ ఉనికి తీవ్రతను అంచనా వేస్తుంది. అదనంగా, ఇది ప్రయాణికుల ఆరోగ్య స్థితిని కూడా పర్యవేక్షిస్తుంది.

ఒక అత్యాధునిక BSL-2 ప్రయోగశాల : NCDC ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో ఒక అత్యాధునిక బయో-సేఫ్టీ లెవెల్-2 (BSL-2) ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సాధారణ ప్రయోగశాలలలో గుర్తించలేని వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లను ఖచ్చితంగా పరీక్షించడానికి ఈ సదుపాయం వీలు కల్పిస్తుంది. గతంలో కరోనావైరస్ వంటి కొత్త వైరస్‌లు వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడల్లా నమూనాలను పూణే లేదా దిల్లీకి పంపవలసి వచ్చేది, దీనివల్ల పరీక్షా నివేదికల కోసం రోజుల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు, మంగళగిరిలోని NCDC కేంద్రంలోనే పరీక్షా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

నోడల్​ పాయింట్​గా మారిన కేంద్రం : ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోని వ్యక్తులు అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు వ్యాధికి కారణమయ్యే కారకాలను గుర్తించడంలో BSL-2 ప్రయోగశాల సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. గతంలో రాజమహేంద్రవరంలో బోదకాలు (ఫైలేరియాసిస్) నిర్మూలన ప్రయత్నాలకు ఈ కేంద్రం ఒక నోడల్ పాయింట్‌గా పనిచేసింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఫైలేరియాసిస్ క్లినిక్‌లు శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర రాజధాని ప్రాంతంలోనే ఒక ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆ ప్రాంతంలోని సిబ్బందిని మంగళగిరికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడే సమగ్ర సౌకర్యాలతో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

