ఇంటి పెద్ద దిక్కును కోల్పోతే రూ.20 వేల ఆర్థిక సాయం - ఈ పథకం గురించి మీకు తెలుసా?

ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ అమల్లో రాష్ట్రంలోనే ద్వితీయ స్థానం - ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటే బాధిత కుటుంబానికి కొంత వరకు ఆర్థిక వెసులుబాటు

National Family Benefit Scheme Eligibilit (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 1:38 PM IST

National Family Benefit Scheme Eligibility : పేదల సంక్షేమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన జాతీయ కుటుంబ ప్రయోజన పథకం (ఎన్​ఎఫ్​బీఎస్​) వినియోగించుకుంటే బాధిత కుటుంబానికి కొంత వరకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలగనుంది. ఇంటి పెద్ద దిక్కు మరణించినప్పుడు వారి కుటుంబం పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉండి, చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక తల్లడిల్లిపోతుంది. అలాంటి కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలిగించే ఉద్దేశంతో కేంద్రం జాతీయ కుటుంబ ప్రయోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. బాధిత కుటుంబానికి రూ.20 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. కుటుంబంలోని వితంతువు లేదా అవివాహిత కుమార్తె పేరున బ్యాంకు అకౌంట్​లో డబ్బు జమ చేస్తోంది.

అర్హులు : 18-59 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల కుటుంబ యజమాని ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే, బాధిత కుటుంబ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

దరఖాస్తు విధానం : కుటుంబం బీపీఎల్​ జాబితాలో ఉండాలి. దరఖాస్తుతో పాటు తెల్ల రేషన్​, ఆధార్ కార్డు​, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, బ్యాంకు అకౌంట్​ పాస్​బుక్​ జిరాక్స్​ కాపీలు, సెల్ఫ్​ అఫిడవిట్​తో పాటు పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు జతపరిచి మండల తహసీల్దార్​ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తును తహసీల్దార్​ పరిశీలించిన తర్వాత దానిని సంబంధిత ఉన్నతాధికారి కార్యాలయానికి పంపిస్తారు.

కావాల్సిన పత్రాలు :

  • అప్లికేషన్​ ఫారం
  • తెల్ల రేషన్​కార్డు
  • ఆధార్​ కార్డు
  • ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • బ్యాంక్​ ఖాతా పాస్​బుక్​ జిరాక్స్​ కాపీలు
  • సెల్ఫ్​ అఫిడవిట్
  • పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు

మానకొండూరు నుంచి అత్యధికంగా :

  • ఏప్రిల్ 12, 2017 నాటికి కరీంనగర్‌ జిల్లాలోని 16 మండలాల్లో 1245 బాధిత కుటుంబాలు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి.
  • రాష్ట్రంలోనే చెల్లింపులో ద్వితీయ స్థానంలో జిల్లా నిలిచింది. అలాగే మరో 111 మంది దరఖాస్తులు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ఈ పథకాన్ని అత్యధికంగా మానకొండూరు మండలంలో 124 మంది లబ్ధిదారులు వినియోగించుకోగా అందులో అత్యల్పంగా జమ్మికుంట మండలం నుంచి ఒకరే ఉన్నారు.
  • ఈ పథకంపై అవగాహన లేక చాలా మంది దరఖాస్తు చేసుకోవడం లేదు. సంబంధిత అధికారులు లబ్ధిదారుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రచారం చేయాల్సి ఉంది.

''వచ్చిన దరఖాస్తులను వెంటనే ఆమోదించి పంపుతున్నాం. ఈ పథకం కింద ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో 1,134 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.2.26 కోట్లు చెల్లించాం. అర్హులైన వారు దరఖాస్తులు సమర్పించాలి.'' - వెంకటేశ్వర్లు, డీఆర్‌వో, కరీంనగర్‌

మీ సేవ కేంద్రాల్లో సైతం దరఖాస్తులు స్వీకరణ : అయితే ఈ పథకం 2022 నుంచి అమలు కావడం లేదు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నెలల నుంచి పునరుద్ఘరించింది. తహసీల్దార్​ కార్యాలయాలు, ఆర్డీవోల కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించి లబ్ధిదారుల జాబితాను రాష్ట్ర స్థాయి సెర్ప్‌ విభాగానికి ఆన్‌లైన్‌ చేయడం ప్రారంభించారు. రెవెన్యూ, పంచాయతీ శాఖల సమన్వయంతో గ్రామాల్లో 2022 సంవత్సరం తర్వాత మరణించిన కుటుంబ పెద్దల వివరాలను తీసుకుని ఆన్‌లైన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. మీ సేవ కేంద్రాల్లో సైతం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు.

