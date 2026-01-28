ఆర్థికశాఖ కీలక నిర్ణయం - అదనపు బడ్జెట్ విడుదల నిర్ణయాలు, ఉత్తర్వుల ప్రక్రియలో మార్పులు
నిధుల విడుదలలో జాప్యం నివారణకు మార్పులు చేస్తున్నట్లు వెల్లడి - గతంలో కార్యదర్శి నిర్ణయం తర్వాత ఒకేసారి మూల్యాంకనం - తాజాగా రెండుసార్లు మూల్యాంకనం చేసేలా మార్పులు చేసిన ఆర్థికశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 8:03 PM IST
Finance Ministry Decides to Change the Process of Releasing Additional Budget: రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖలో అదనపు బడ్జెట్ విడుదల నిర్ణయాలు, ఉత్తర్వులు ఇచ్చే ప్రక్రియను మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లు, వడ్డీల చెల్లింపులు, తుపానులు, కరవు సమయంలో నిధులు విడుదలలో జాప్యం జరగకుండా ఉండేలా మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నామని ఆర్థికశాఖ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. కాగా నిధుల విడుదల ఆలస్యం కాకుండా మాత్రమే విధానం మారుస్తున్నామని పేర్కొనగా, మరింత జాప్యం పెంచేలా ప్రక్రియ రూపొందించారంటూ విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 33 మంది సెక్రటరీలు, 187 మంది విభాగాధిపతులు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలు, యూనివర్సిటీల నుంచి వచ్చే వివిధ ఆర్థిక ప్రతిపాదనలు, బడ్జెట్ కేటాయింపులు, అదనపు బడ్జెట్ మంజూరులు, సర్దుబాట్లకు సంబంధించిన అంశాలను ఆర్థికశాఖలో 20 ఫైనాన్స్ మానిటరింగ్ సెక్షన్లు పరిశీలిస్తున్నాయి. ఒక్కో సెక్షన్ 5-6 ప్రభుత్వశాఖలకు సంబంధించిన అంశాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ ఎఫ్ఎంయూ సెక్షన్లను ఇద్దరు కార్యదర్శులు పర్యవేక్షిస్తారు. వారిపైనా ఆర్థికశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ముఖ్యకార్యదర్శి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా: ఈ ఇద్దరు కార్యదర్శుల్లో ఒకరు ఖర్చుల అంశాలను, మరొకరు బడ్జెట్ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తారు. ఇప్పటిదాకా ఉన్న ప్రక్రియ ప్రకారం ఇద్దరు కార్యదర్శులకు కొన్ని ప్రభుత్వశాఖలను కేటాయించారు. వారి పరిధిలో ఉన్న ఫైనాన్స్ మానిటరింగ్ సెక్షన్లు ఆ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి కార్యదర్శికి పంపుతారు. ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నాక ముఖ్యకార్యదర్శి వద్దకు ఆ ఫైలు వెళ్తుంది. అప్పటికే మూల్యాంకనం చేసి కార్యదర్శి తెలియజేసే నిర్ణయాన్ని ముఖ్యకార్యదర్శి పరిశీలించి ఆమోదిస్తారు. అక్కడి నుంచి బడ్జెట్ చూసే కార్యదర్శి వద్దకు ఆ ఫైలు వెళ్తుంది. అక్కడ మళ్లీ ఆ బడ్జెట్ కేటాయింపు అవసరమా? లేదా? అని మూల్యాంకనం చేయబోరు.
2 సార్లు మూల్యాంకన చేసేలా మార్పులు: ముఖ్యకార్యదర్శి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా బడ్జెట్ సెక్షన్కు వెళ్లి నిధుల విడుదల ఉత్తర్వులు ఇచ్చేందుకు ప్రక్రియ పూర్తి చేసి తొలుత ఆ బడ్జెట్ అంశం పరిశీలించిన కార్యదర్శి వద్దకు పంపుతారు. అక్కడ ఫైనాన్స్ మానిటరింగ్ సెక్షన్ ద్వారా బడ్జెట్ విడుదల ఉత్తర్వులు వెలువడతాయి. కాగా తాజాగా రెండుసార్లు మూల్యాంకనం చేసేలా మార్పులు చేశారు. ఫైనాన్స్ మానిటరింగ్ సెక్షన్ పరిశీలించి కార్యదర్శి నిర్ణయం తీసుకుని మళ్లీ బడ్జెట్ కార్యదర్శికి పంపాలి. అక్కడ కూడా ఆ బడ్జెట్ ఇవ్వడం అవసరమా లేదా అనే అంశాన్ని బడ్జెట్ సెక్షన్ పరిశీలించి వారి కార్యదర్శి వద్దకు పంపుతుంది.
మొత్తం పరిశీలన రెండు బడ్జెట్ సెక్షన్లకే: బడ్జెట్ కార్యదర్శి దానిపై అధ్యయనం చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఒక అధికారి నిర్ణయం తీసుకున్నాక మళ్లీ అదే హోదాలో ఉన్న మరో అధికారి దాన్ని మూల్యాంకనం చేయడం ఒక ఇబ్బంది అయితే 2వ సారి మూల్యాంకనానికి నిర్దేశించడం ఆలస్యాన్ని మరింత పెంచబోతోంది. పైగా 20 ఎఫ్ఎంయూ సెక్షన్లు చేయాల్సిన పనిని వదిలేసి మొత్తం పరిశీలన రెండు బడ్జెట్ సెక్షన్లకే అప్పజెబుతున్నారు. ఇది ప్రక్రియను ఆలస్యం చేస్తుందా లేక త్వరగా పూర్తయ్యేలా చేస్తుందా అనేది చూడాలి.
మొత్తం నిర్ణయాలన్నీ బడ్జెట్ కార్యదర్శికి అప్పజెప్పడం అధికార కేంద్రీకరణ కాదా? అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. బడ్జెట్ విడుదల ఉత్తర్వులు గత విధానం ప్రకారం ఆయా ఎఫ్ఎంయూ సెక్షన్ల నుంచే విడుదలయ్యేవి. దీనివల్ల 20 సెక్షన్లు ఆ ప్రక్రియ చేపట్టేవి. ఇప్పుడు బడ్జెట్ విడుదల ఉత్తర్వుల ప్రక్రియను 2 బడ్జెట్ సెక్షన్లకే అప్పజెబుతున్నారు. ఇది ఆలస్యాన్ని నివారిస్తుందా లేదా పెంచుతుందా అనే చర్చ సాగుతోంది.
ఏపీలో రూ.లక్ష కోట్లకు దాటేసిన పన్నుల రాబడి
రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత - పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో బిల్లు!