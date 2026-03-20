హైదరాబాద్‌కు హెచ్‌-సిటీ పథకం కింద రూ.2,654 కోట్లు - మూసీని మురికికూపం నుంచి బయటపడేసే ప్రణాళిక

హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు పాతబస్తీకి విస్తరించే పనులు షురూ - మెట్రో ఫేజ్-2, 3 కింద కొత్త కారిడార్లు నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు - పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు రూ.17,907 కోట్లు

Published : March 20, 2026 at 8:06 PM IST

Bhatti Vikramarka on Urban Development : హైదరాబాద్‌ మహానగరం సహా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి పట్టణాన్ని అభివృద్ధి కేంద్రంగా మార్చేలా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని ఆర్థికశాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్​ ప్రసంగంలో స్పష్టంచేశారు. హైదరాబాద్‌ను అంతర్జాతీయ నగరాలకు దీటుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు అసెంబ్లీ వేదికగా వివరించారు. మూసీని మురికికూపం నుంచి బయటపడేసి ప్రగతి ఇంజిన్‌లా మారుస్తామని సర్కార్‌ సంకల్పాన్ని చాటింది. మొత్తం బడ్జెట్‌ రూ.3,24,234 కోట్లు కాగా, రెవెన్యూ వ్యయం రూ.2,34,406 కోట్లు, మూలధన వ్యయం రూ.47,267 కోట్లుగా ప్రభుత్వం తెలిపింది.

హైదరాబాద్‌లో హెచ్‌-సిటీ పథకం : రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్‌, ఇతర నగరాలు, పట్టణాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పటిష్ఠమైన ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి తెలిపారు. హైదరాబాద్‌తోపాటు చుట్టుపక్కల వివిధ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం వివిధ సంస్థల ద్వారా సుమారు 43, 592 కోట్ల పనులను మంజూరు చేశామని తెలిపారు. ఇందులో ఇప్పటికే 24, 752 కోట్ల పనులు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లో H-CITI పథకం కింద 2, 654 కోట్లను కేటాయించినట్లు వివరించారు.

మెట్రో రైలును పాతబస్తీకి : ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టామన్న భట్టి ఓఆర్​ఆర్​ను రీజినల్ రింగ్​ రోడ్డుతో కలిపే రేడియల్ రోడ్లు, స్కైవాక్‌ల అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టును ఎల్​ అండ్‌ టీ నుంచి ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం ప్రజానుకూలమైన నిర్ణయమని తెలిపారు. మెట్రో రైలును పాతబస్తీకి విస్తరించే పనులు ప్రారంభించడం సహా ఫేజ్-2,3 కింద కొత్త కారిడార్లు నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు తెలిపారు. మురికికూపంగా మారిన మూసీని హైదరాబాద్‌ జీవనాడిగా మార్చే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తోందన్నారు. పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు 17, 907 కోట్లను ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు భట్టి వివరించారు.

మూడు నగరపాలక సంస్థలుగా విభజన : తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి సాధించేందుకు ప్రజలను వారసులను చేసేందుకు క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌ అనే మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించినట్లు భట్టి తెలిపారు. జీహెచ్​ఎంసీని కొత్త డివిజన్లు, బ్లాక్‌లతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్‌, మల్కాజిగిరి అనే మూడు నగరపాలక సంస్థలుగా విభజించినట్లు గుర్తుచేశారు. పోలీసు వ్యవస్థను కూడా హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్​గిరి, ఫ్యూచర్ సిటీ అనే నాలుగు కమిషనరేట్లుగా పునర్ వ్యవస్థీకరించామమని భట్టి తెలిపారు.

సుమారు రూ. 60 వేల కోట్లు : హిల్ట్‌ పాలసీ కింద కాలుష్య కారక పరిశ్రమలను ఓఆర్​ఆర్​ బయటకి తరలించడం సహా సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని నిషేధించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. క్యూర్‌ పరిధిలో ప్రస్తుతం ఉన్న పెట్రోలు, డీజిల్ ఆటోలను రెట్రో ఫిట్టింగ్‌ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో మారుస్తామని భట్టి తెలిపారు. హైడ్రా ద్వారా ఇప్పటివరకు 1045 ఎకరాలను ఆక్రమణల నుంచి చెరవిడిపించామని దీని విలువ సుమారు రూ. 60 వేల కోట్లు ఉంటుందని భట్టి వివరించారు.

రీజినల్ రింగ్ రైలు ఏర్పాటు : తెలంగాణలోని అన్ని ఆర్ అండ్ బీ రోడ్లను హ్యామ్‌ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయని భట్టి తెలిపారు. హైదరాబాద్ చుట్టూ రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణంతోపాటు సమాంతరంగా రీజినల్ రింగ్ రైలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు భట్టి తెలిపారు. వరంగల్ విమానాశ్రయం కోసం భూ సేకరణ పూర్తిచేసి, నిర్మాణపు పనులు వేగవంతం చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆదిలాబాద్‌ విమానాశ్రయం మాస్టర్ ప్లాన్ తుదిదశలో ఉందని పేర్కొంది. ఈ బడ్జెట్లో రవాణా, రోడ్డు, భవనాల శాఖకు 12, 789 కోట్లను బడ్జెట్‌లో ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.

