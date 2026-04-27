సంక్షేమ పథకాలకు భారీగా డబ్బులు అవసరం! - నిధుల సమీకరణపై ప్రభుత్వం తీవ్ర కసరత్తు
ప్రభుత్వ పథకాలకు భారీగా నిధులు అవసరమవ్వడంతో ఆర్థికశాఖ కసరత్తు - మే, జూన్ మాసాల్లో రూ.12 వేల కోట్ల సమీకరించడంపై దృష్టి - బాండ్ల వేలం ద్వారా నిధుల సమీకరణకు ఏర్పాట్లు
Published : April 27, 2026 at 7:56 AM IST
Telangana Finance Dept focus on fundraising : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాలు, పథకాలకు భారీగా నిధులు అవసరం కావడంతో కొత్త రుణాల సేకరణపై ఆర్థిక శాఖ దృష్టి సారించింది. రాబోయే మే, జూన్ నెలల్లో కొత్తగా రూ.12 వేల కోట్లు సేకరించాలని తాజాగా నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాండ్లను వేలానికి పెట్టాలని రిజర్వు బ్యాంకుకు పంపిన ప్రతిపాదనల్లో కోరింది. వీటి వేలం ద్వారా సమకూరిన మొత్తం రూ.12 వేల కోట్లను రాబోయే 6 నుంచి 25 ఏళ్లలో తిరిగి చెల్లిస్తామని తెలిపింది. వీటిని 7 శాతం నుంచి 7.5 శాతం వడ్డీకే తీసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గతంలో అధిక వడ్డీలకు తీసుకోవడం వల్ల వడ్డీ కిస్తీల భారం అధికమైనందువల్ల తక్కువ వడ్డీలకు వచ్చేవాటిపైనే ప్రధానంగా దృష్టిసారించింది.
నిధుల సమీకరణపై దృష్టి : ప్రస్తుతం మెట్రో రైలు స్వాధీనం, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలు, ఆర్టీసీకి నిధులు సమకూర్చడం తదితర కార్యక్రమాలకు భారీగా డబ్బు అవసరం. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలకే రాబోయే 100 రోజుల్లో రూ.6,200 కోట్లకుపైగా కావాలని అంచనా వేస్తోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వైద్య ఖర్చులన్నింటినీ ఆర్థిక శాఖ చెల్లిస్తోంది. మరో వైపు నెలకు రూ.700 కోట్ల నిధులను ఉద్యోగుల బిల్లులకు సర్దుబాటు చేస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఆదాయం మరింత పెంచడంపై ‘ఆదాయ వనరుల సమీకరణపై ఏర్పాటైన కేబినెట్ సబ్కమిటీ’ దృష్టిసారించింది. వచ్చే నెల నుంచి భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు పెంచడం ద్వారా ఆదాయం సమకూరితే పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, పాత బకాయిల చెల్లింపులకు మరిన్ని నిధులు అందుబాటులోకి వస్తాయనేది ఆర్థిక శాఖ అంచనా.
అధిక వడ్డీవి తక్కువకు మార్చేందుకు : గతంలో అధిక వడ్డీకి తీసుకున్న లోన్ల బకాయిలకు నెలనెలా కిస్తీల చెల్లింపుల భారం అధికంగా ఉన్నందు వల్ల వాటిని తక్కువ వడ్డీకి మార్చే కార్యక్రమంపై ఆర్థిక శాఖ దృష్టిసారించింది. గతేడాది ఈ విధానంలో కొన్ని రుణాలు తీర్చినప్పటికీ ఈ సంవత్సరం కొత్తగా రూ.25 వేల కోట్లు ఇలా తక్కువ వడ్డీకి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించింది. వీటితో గతంలో సేకరించిన అధిక వడ్డీ రుణాల బకాయిలను ఒకేసారి తీర్చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. గతంలో 10 నుంచి 11 శాతం వరకూ వడ్డీ చెల్లించే ఒప్పందంతో రుణాలు తీసుకోగా ఇప్పుడు 7 నుంచి 7.5 శాతానికే సేకరించి వాటిని తీర్చేస్తోంది. ఈవిధంగా రూ.25 వేల కోట్లపై 3 శాతం వరకూ వడ్డీని తగ్గించుకోగలిగితే ఏటా కనీసం రూ.వెయ్యి కోట్ల దాకా కిస్తీల చెల్లింపుల భారం తగ్గుతుందని ఆర్థిక శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
మెట్రో కోసం రూ.15 వేల కోట్ల సమీకరణ : హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశను రూ.15 వేల కోట్ల వ్యయంతో(అప్పుతో కలిపి) ఎల్అండ్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ నుంచి రాష్ట్రం ప్రభుత్వం తీసుకోడానికి నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మొత్తంలో రూ.13 వేల కోట్ల రుణాలు, రూ.2 వేల కోట్ల ఈక్విటీ వాటా ఉంది. 100 శాతం ఈక్విటీ వాటాతో షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ ద్వారా ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకునేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందుకు లావాదేవీలు జరిగే తేదీని ఈ నెల 30గా నిర్ణయించింది. ఐఆర్ఎఫ్ఎసీ రుణం ఇవ్వగా మిగిలిన మొత్తాన్ని హెచ్ఎండీఏ(హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) ద్వారా సమకూర్చనున్నారు. ఈ మొత్తం తక్షణం అందజేస్తేనే గడువులోగా లావాదేవీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్ఎంఆర్ఎల్ కోరింది. ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మంత్రివర్గంలో చర్చించారు.
