ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలర్ట్! - ఆ వివరాలివ్వని వారికి ఈ నెల జీతాలు రావు
ఆధార్ ఇవ్వని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థికశాఖ హెచ్చరిక - వివరాలివ్వకుంటే ఈ నెల జీతం ఆపేయాలని ఆదేశం - మూడు సార్లు గడువు ఇచ్చినా స్పందించని ప్రభుత్వశాఖలు
Published : October 26, 2025 at 12:02 PM IST
Finance Dept order To Employees : ఆధార్ నంబర్ తెలపని ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఈ నెల జీతం(శాలరీ) ఆపేయాలని రాష్ట్ర ఖజానా డైరెక్టరేట్కు ఆర్థికశాఖ శనివారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న శాశ్వత, తాత్కాలిక ఉద్యోగులందరి పేర్లు, హోదా, ఆధార్, మొబైల్ నంబర్ల వివరాలు ప్రతి నెల 10వ తేదీకల్లా ఆన్లైన్లో తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని గత నెలలోనే ఈ శాఖ ఉత్తర్వులిచ్చింది. అయినప్పటికీ పలు శాఖల నుంచి స్పందన అంతంతమాత్రంగానే ఉండటంతో 17కి, ఆ తరువాత శనివారం (25) వరకూ రెండుసార్లు పొడిగించింది.
ఆ వివరాలు అప్లోడ్ చేస్తేనే జీతాలు : ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగి వివరాలను ‘సమగ్ర ఆర్థిక నిర్వహణ సమాచార వ్యవస్థ’ (ఐఎఫ్ఎంఐఎస్)లో తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేస్తే మాత్రమే జీతాలు విడుదల చేయాలని ఆర్థికశాఖ గత నెలలోనే మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ బాధ్యత ఆయా ఆఫీసుల్లో జీతాల డ్రాయింగ్ అధికారులదేనని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్చరించింది. కానీ సరైన స్పందన లేకపోవడంతో వివరాలు ఇవ్వని వారికి ఈ నెల శాలరీ ఆపేయాలని తాజాగా ఉత్తర్వులిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగుల్లో శాశ్వత(పర్మనెంట్) కేటగిరీలో 5.21 లక్షల మంది, తాత్కాలిక కేటగిరీలో 4.93 లక్షల మంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
ఆ విషయాలు బయటపడతాయనే వివరాలివ్వట్లేదా? : ప్రతి ఉద్యోగి తమ ఆధార్, మొబైల్ నంబర్ తదితర వివరాలు కచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పినప్పటికీ కొన్నిశాఖలు మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నాయి. వాటిలో ఒక్కరి వివరాలు కూడా నిర్దేశిత తేదీలోగా ప్రభుత్వానికి సమర్పించలేదు. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలు లేకపోవడంవల్ల కొన్నిచోట్ల అక్రమంగా శాలరీలు డ్రా చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మరికొందరు అనధికారికంగా సుదీర్ఘ సెలవులో(లాంగ్ లీవ్) వెళ్లినా జీతాలు తీసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది.
ఈ వ్యవహారాలు బయటపడతాయనే భయంతోనే చాలామంది వివరాలివ్వడంలేదనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పేరు, సెల్ఫోన్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్తో పోల్చి చూస్తే అసలు ఏ ఉద్యోగి ఏ ప్రభుత్వ శాఖలో ఉన్నారనే స్పష్టమైన వివరాలు అందుతాయని ఆర్థికశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్కుమార్ సుల్తానియా చెప్పారు. ఉద్యోగుల సమగ్ర వివరాలు ప్రభుత్వానికి చాలా అవసరమని ఆయన వివరించారు. ప్రతి నెలా 10వ తేదీలోగా ఐఎఫ్ఎంఐఎస్లో ప్రతి ఉద్యోగికి సంబంధించిన వివరాలను తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పినా చేయడం లేదని ఆయన తెలిపారు.
ప్రతి నెల అప్లోడ్ అయితేనే : వేతనం వచ్చే నెల ఒకటో తేదీన జమ కావాలంటే ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి వివరాలు కచ్చితంగా పంపి తీరాలని ఆర్థిక శాఖ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఇలా ప్రతినెల పదో తేదీలోగా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివరాలను తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాలని సూచించింది. కేవలం శాశ్వత ఉద్యోగులే కాకుండా, రోజువారీ వేతనంపై పనిచేసే వారు, కాంట్రాక్టు (ఒప్పంద), గెస్ట్, గంటల ప్రాతిపాదికన పనిచేసే వారు, పొరుగు సేవల ఉద్యోగులు తదితర అన్ని రకాల ఉద్యోగుల వివరాలన్నీ ఐఎఫ్ఎంఎస్ ప్రభుత్వ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలని ఇదివరకే పేర్కొంది. వాటిని సంబంధిత శాఖ అధిపతి ఆమోదించి ఫైనాన్సి డిపార్ట్మెంట్కు పంపించాలని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఉద్యోగుల వివరాలన్నీ ప్రతినెలా అప్లోడ్ అయ్యేవిధంగా చూడాలని అన్ని శాఖల ముఖ్యకార్యదర్శులకు సూచించింది.
ఉద్యోగుల ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లు ఇవ్వలేరా? - 'వివరాలు ఇవ్వనివారికి ఈ నెల జీతం రాదు'
