పంచాయతీలకు కేంద్రం సంక్రాంతి కానుక - రూ.2,500 కోట్ల విడుదలకు గ్రీన్సిగ్నల్
పంచాయతీల్లో పాలకవర్గాల ఏర్పాటు అనంతరం కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించిన అధికార యంత్రాంగం - నిధుల విడుదలకు కేంద్రం ఆమోదం - ఈ నెలాఖరుకు తొలి విడతగా రూ.1000 కోట్లు విడుదల
Finance Commission Funds To Telangana : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగి పాలక వర్గాలు ఏర్పాటైన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రూ.2,500 కోట్ల విడుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో రూ.వెయ్యి కోట్లను ఈ నెల చివరిలోగా విడుదల చేస్తామంది. మిగిలిన రూ.1,500 కోట్లను ఫిబ్రవరి నెలలో విడుదల చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ పాలక వర్గాలకు 2024 జనవరిలో గడవు ముగియగా, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు నిధులు వచ్చాయి. 2024-25లో ఎన్నికలు జరగక పాలకవర్గాలు లేకపోవడంతో ఆ సంవత్సరానికి రావాల్సిన రూ.2,500 కోట్లను కేంద్రం నిలిపివేసింది.
పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడంతో : ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం గత నెలలో పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడంతో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలకు మార్గం సుగమమైంది. పాలకవర్గాల ఏర్పాటు అనంతరం రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు పంచాయతీరాజ్ అధికారులు దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించారు. నిధులు విడుదల చేయాలని కోరారు. వీటిని పరిశీలించిన కేంద్రం, రూ.2,500 కోట్లు విడుదల చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
మార్గదర్శకాలు జారీ : ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలకు కేంద్రం కొత్త విధివిధానాలను నిర్దేశించింది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే వాటిని వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, పంచాయతీ అధికారులకు మంగళవారం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది.
- 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల కోసం ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ప్రత్యేక బ్యాంకు ఖాతాను ప్రారంభించాలి. ఆ ఖాతాను పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పోర్టల్లో నమోదు చేసి యూనిక్ ఏజెన్సీ కోడ్ పొందాలి. ఈ-గ్రామ్ స్వరాజ్ పోర్టల్లోనూ ఖాతాల వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- నిధుల వినియోగానికి సర్పంచి (చెకర్), ఉప సర్పంచి (మేకర్) డిజిటల్ సంతకాలను నమోదు చేసి సంబంధిత ఎంపీడీవోల ద్వారా ఆమోదం పొందాలి. ఈ ప్రక్రియకు క్లాస్-3 డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికెట్లు తప్పనిసరి. సైనింగ్, ఎన్క్రిప్షన్ సౌకర్యంతో పాటు యూఎస్బీ టోకెన్ కూడా ఉండాలి.
- పంచాయతీ అధికారులు అవసరమైన డిజిటల్ సంతకాలను జీఈఎం పోర్టల్లో నమోదు చేయాలి. పనులను ఈ-ప్రొక్యూర్మెంట్ లేదా ఇతర టెండర్ విధానాల ద్వారా నిర్వహించాలి.
గ్రామ పంచాయతీలకు రూ.277 కోట్లు : తెలంగాణలోని గ్రామ పంచాయతీలకు రూ.277 కోట్ల విడుదలకు రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మంగళవారం ప్రజాభవన్లో ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన గ్రామాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల విడుదలకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీని ప్రకారంగా ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులిచ్చింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా కొత్త సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులకు భట్టి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ నిధులు విడుదల చేసినందుకు గానూ మంత్రి సీతక్క ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రెండేళ్లుగా గాడితప్పిన గ్రామపాలన : అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో గ్రామ పంచాయతీల్లో రెండేళ్లుగా పాలక వర్గాలు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. కేంద్రం నుంచి 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు ఇంతవరకు నిలిచిపోవడం, నిధుల మంజూరులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాప్యం ప్రదర్శించడం తదితర కారణాలతో గ్రామ పాలన గాడితప్పింది. కొన్ని గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం అస్తవ్యస్తమైంది. పంచాయతీ ట్రాక్టర్లో డీజిల్ కూడా పోయలేని దుస్థితి దాపురించింది. సిబ్బందికి జీతాలు ఇవ్వలేక కార్యదర్శులు చేతులెత్తేశారు. తాజాగా నిధులు విడుదల కావడంతో వారికి కాస్త ఉపశమనం లభించనుంది.
