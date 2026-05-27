పుట్టపర్తి యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టులో మూడు సంస్థల భాగస్వామ్యం - టాటా, ఎల్​అండ్​టీ, భారత్ ఫోర్జ్

పుట్టపర్తి యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టులో భాగస్వామ్యం కోసం తుది జాబితా సిద్ధం - రూ. 9,000 కోట్ల మేర పెట్టుబడి అవకాశం - తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:43 AM IST

TATA & LT Organisations In Puttaparthi Jet Project : రాయలసీమ రత్నాల గని నుంచి ఒక రక్షణ కవచంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. భారతదేశ రక్షణ సామర్థ్యంలో ఒక సరికొత్త ఆయుధంగా అవతరించడానికి ఇది సిద్ధంగా ఉంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తిలో రూ.15,803 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఐదో తరం(ఫిఫ్త్‌ జనరేషన్‌) ఎడ్వాన్స్‌డ్‌ మీడియం కంబాట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ల (AMCA) తయారీ ప్రాజెక్టులో భాగస్వామిగా చేరడానికి టాటా, L&T లేదా భారత్ ఫోర్జ్ అనే మూడు సంస్థలలో ఒకటి సిద్ధంగా ఉంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం తన తుది సమీక్ష అనంతరం ఎంపిక చేసే సంస్థ, ఈ ప్రాజెక్టులో సుమారు రూ.9,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది. డిఫెన్స్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఆర్గనైజేషన్‌ (DRDO) అనుబంధ సంస్థ అయిన 'ఏరోనాటికల్ డెవలప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ' (ADA) ప్రస్తుతం ఈ AMCA ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి బాధ్యతలను ముందుండి నడిపిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనను ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో, ప్రజా-ప్రైవేటు భాగస్వామ్య (PPP) నమూనా ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తదనుగుణంగా ప్రైవేటు భాగస్వామిని ఎంపిక చేసే బాధ్యతను ADAకు అప్పగించారు.

వివిధ సంస్థల నుంచి వచ్చిన ప్రతిపాదనలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత, పైన పేర్కొన్న మూడు సంస్థలతో కూడిన తుది జాబితాను (shortlist) ADA రూపొందించింది. AMCA ప్రాజెక్టుకు భాగస్వామిగా వ్యవహరించడానికి ఈ సంస్థలలో ఒకదానిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంపిక చేస్తుంది. ఈ విషయానికి సంబంధించి తుది నిర్ణయం సెప్టెంబర్ నాటికి వెలువడే అవకాశం ఉంది. తన వంతుగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టులో రూ.6,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. విమాన పరీక్షా కేంద్రం విమానాల అనుసంధాన (integration) సదుపాయాలతో పాటు ఈ ప్రదేశంలో ఒక అత్యాధునిక విమాన పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ ఉద్దేశ్యం కోసం పుట్టపర్తిలో ఇప్పటికే ఉన్న విమానాశ్రయాన్ని వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 650 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది.

AMCA ప్రాజెక్టు కింద తయారయ్యే మొట్టమొదటి యుద్ధ విమానం పుట్టపర్తి నుంచే ఆకాశంలోకి ఎగరనుంది. దీని మొదటి నమూనా (prototype) 2029 నాటికి సిద్ధమయ్యేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. మొత్తం ఐదు నమూనాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ యుద్ధ విమానం బరువు సుమారు 25 టన్నులు ఉంటుంది. 2035 నాటికి పూర్తి స్థాయి ఉత్పత్తిని సాధించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం.

