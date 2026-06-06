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యుపిక్స్‌ స్కాం కేసులో తుది అభియోగపత్రం దాఖలు

సినిమాలకు యానిమేషన్‌ పేరుతో రూ.450 కోట్లు వసూలు - మొత్తం 22 మంది నిందితులతో ఛార్జిషీట్‌

Final Charge Sheet Filed in UPIX Case in Vijayawada
Final Charge Sheet Filed in UPIX Case in Vijayawada (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 1:56 PM IST

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Final Charge Sheet Filed in UPIX Case in Vijayawada: సినిమాలకు యానిమేషన్‌ పేరుతో విజయవాడ కేంద్రంగా జరిగిన మోసం కేసులో పోలీసులు తుది అభియోగ పత్రాన్ని దాఖలు చేశారు. విజయవాడలో కార్పొరేట్‌ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రధాన నిందితుడు నిడుమోలు వెంకట సత్య లక్ష్మీ కిరణ్, పలువురితో కలసి రూ. వందల కోట్లు వసూలు చేసి వాటిని తిరిగి చెల్లించకుండా చేతులెత్తేశాడు.

22 మంది నిందితులతో ఛార్జిషీట్‌: విజయవాడ నగరంలోని సత్యనారాయణపురం స్టేషన్‌లో బీఎన్‌ఎస్‌ 318 (4), 316 (2) సెక్షన్ల కింద శ్రీనివాసరావు, దిలీప్‌కుమార్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు కేసులు నమోదు అయ్యాయి. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌లో నమోదైన ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముగించి చివరి ఛార్జిషీట్‌ను శుక్రవారం ఇన్‌ఛార్జి న్యాయస్థానమైన ఏసీబీ కోర్టులో దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో మొత్తం మొత్తం 22 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు. 92 మందిని సాక్షులుగా చూపారు. అధిక వడ్డీల ఎర చూపి పెట్టుబడుల పేరుతో కోట్ల రూపాయలు కాజేసిన యుపిక్స్ కుంభకోణం కేసులో తుది ఛార్జ్ షీట్ ను పోలీసులు దాఖలు చేశారు.

యుపిక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టిన 350 మంది: విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురంలో 2014లో యుపిక్స్‌ పేరుతో యానిమేషన్‌ కంపెనీని కిరణ్‌ (ఏ1) ఏర్పాటు చేశాడు. హాలీవుడ్‌ సినిమాలకు గ్రాఫిక్స్‌ చేస్తున్నామని నమ్మించారు. ఏడాదిలోనే 100 నుంచి 125 శాతం రాబడులు వస్తాయని అందరినీ నమ్మించాడు. సంస్థలో మిట్టపల్లి రాజేంద్ర బాబు, కొత్తూరి వేణుగోపాలరావు, మిట్టపల్లి రాజీవ్‌ కృష్ణ కలసి ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని డిపాజిటర్లకు ఆశచూపించారు. ఇలా పలువురి నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేశారు. గుంటూరు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల చెందిన 350 మంది యుపిక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. రూ. లక్ష నుంచి రూ.కోట్ల వరకూ పెట్టారు. పెద్ద మొత్తంలో వచ్చిన సొమ్మును పంచుకున్న తర్వాత నిర్వాహకులు చెల్లింపులు చేయలేక చేతులెత్తేశారు. బాధితులు సగటున రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు పెట్టుడబులు పెట్టారు.

దాదాపు రూ. 450 కోట్లు వసూలు: ఆ సొమ్ముకు యూపిక్స్‌ గ్రూప్‌ పేరుతో ఒప్పందాలు కూడా రాసిచ్చాడు. మూడు జిల్లాల పరిధిలో దాదాపు రూ. 450 కోట్ల మేర వసూలు చేశాడు. మీ సొమ్మను యానిమేషన్, థీమ్‌ పార్క్‌ ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు దీని వల్ల మెచ్యూరిటీ నాటికి రెండు, మూడు రెట్లు లాభాలు వస్తాయని ఆశ చూపించారు. కొన్ని నెలల పాటు ఠంఛనుగా సొమ్మును డిపాజిటర్లకు చెల్లించాడు. ఆతర్వాత నుంచి చెల్లింపులు ఆగిపోయాయి. బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని ప్రధాన నిందితుడు సాకులు చెప్పి కాలం వెల్లబుచ్చాడు. చివరకు కార్యాలయానికి తాళాలు వేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లాడు. వ్యాపారులు, సామాన్యులు, ఉద్యోగులు పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయిన వారి జాబితాలో ఉన్నారు. ఛార్జిషీట్‌ను ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అప్పటి దర్యాప్తు అధికారి అయిన నార్త్‌ ఏసీపీ స్రవంతి రాయ్‌ ఎంఎస్‌జే కోర్టులో దాఖలు చేశారు.

స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడి: దీనిని పరిశీలించిన కోర్టు అధికారులు పలు అంశాల్లో లోపభూయిష్టంగా ఉండడంతో సరిచేసి తిరిగి సమర్పించమని వెనక్కి ఇచ్చారు. స్రవంతి రాయ్‌ బదిలీ అనంతరం నార్త్‌ ఏసీపీగా వచ్చిన సత్యానందం న్యాయస్థానం లేవనెత్తిన లోపాలను సరిదిద్దారు. నిందితుల అరెస్టులు పూర్తి అయిన తర్వాత ఇన్‌ఛార్జి కోర్టులో సమర్పించారు. ఈ కేసులో దారి మళ్లించిన నిందితులు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. వీటిని గుర్తించిన పోలీసులు ఆస్తులను ఇప్పటికే ఎటాచ్‌ చేశారు.

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