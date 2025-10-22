ఇక్కడ ఫిల్మ్మేకింగ్ కోర్సు చేస్తే సినిమాల్లోకి వెళ్లడం సులభం!
ఫిల్మ్మేకింగ్ కోర్సు ప్రవేశపెట్టేందుకు జేఎన్ఏఎఫ్యూ సన్నాహాలు - కోర్సు ఎంపిక తర్వాత నాలుగేళ్ల సమగ్ర శిక్షణ - పాత, కొత్త సినిమాల్లో ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలు, పద్ధతులపై అవగాహన
Published : October 22, 2025 at 10:17 AM IST
Film Making Course in JNAFAU : సినిమా రంగం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. కేవలం పెద్ద సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా నేటి యువత రూపొందిస్తున్న లఘుచిత్రాలు, షార్ట్స్, రీల్స్, అలాగే ఓటీటీ వేదికలపై విడుదలవుతున్న చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చలనచిత్ర రూపకల్పనపై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థుల కోసం హైదరాబాద్లోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్, ఫైన్ ఆర్ట్స్ విశ్వవిద్యాలయం వినూత్నమైన ఆలోచనతో కళాశాలలో ఓ కొత్త ఫిల్మ్మేకింగ్ కోర్సును అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
నాలుగేళ్ల సమగ్ర శిక్షణ : ఈ కొత్త కోర్సు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఫిలింమేకింగ్ కోర్సులో దర్శకత్వం, ఛాయాగ్రహణం (సినిమాటోగ్రఫీ), సినిమా కూర్పు (ఎడిటింగ్) వంటి సబ్జెక్టులుంటాయి. ఈ కోర్సులో తొలి సంవత్సరంలో సాధారణ సబ్జెక్టులు రెండు, మూడు, నాలుగు సంవత్సరాల్లో విద్యార్థుల అభిరుచులు, ఆసక్తులకు అనుగుణంగా సబ్జెక్టులను విద్యార్థులకే ఎంపిక అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇది విద్యార్థులు తాము ఎంచుకున్న రంగంలో లోతైన పరిజ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
సినిమాటోగ్రఫీ : ఛాయాగ్రహణాన్ని ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఎంచుకున్న విద్యార్థులకు వర్సిటీలోనే అందుబాటులో ఉన్న సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సును పరిచయం చేస్తారు. వీటితోపాటు వీఎఫ్ఎక్స్, కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్పై ప్రయోగాత్మక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. సినిమా కూర్పు (ఎడిటింగ్)పై ఆసక్తి ఉన్నవారికి పాత, కొత్త సినిమాల్లో ఉపయోగించిన వివిధ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలు, పద్ధతులపై అవగాహన కల్పిస్తారు.
సెల్ఫోన్లతోనే సినిమాలు : పదోతరగతి, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల్లో చాలామంది సెల్ఫోన్లతోనే చలనచిత్రాలు, 15 నుంచి 30 నిమిషాల నిడివితో ఎపిసోడ్లను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అయితే కొంతమందికే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై పట్టు ఉంటుంది. ఇలాంటి వారిలో మరింత నైపుణ్యాలను పెంచేందుకు, సినిమాలు, ఓటీటీలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను గుర్తించి ఫిల్మ్మేకింగ్ కోర్సుపై ఫైనార్ట్స్ వర్సిటీ దృష్టి సారించింది.
దర్శకులు, సాంకేతిక నిపుణులుగా మారేందుకు విద్యార్థులు ఆసక్తి ప్రదర్శిస్తున్నారు. వర్సిటీల అనుబంధ కళాశాలలు, ప్రైవేటు సంస్థల్లో చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్కు అవసరమైన 24 క్రాఫ్ట్స్లను నేర్పించే శిక్షణ సంస్థలు పరిమితంగా ఉండడంతో విదేశాలకూ వెళ్తున్నారు.
అపరిమిత అవకాశాలు అందించాలని : సినిమాలు, ఓటీటీల తీయాలన్న కోరిక బలంగా ఉన్న విద్యార్థులకు ఫిలిం మేకింగ్ కోర్సు ద్వారా అపరిమిత అవకాశాలు అందించాలని వర్సిటీ అధికారులు నిర్ణయించారు. చలనచిత్ర రంగానికి సంబంధించిన కోర్సులను ఇప్పటివరకు చెన్నైలో అడయార్, పుణేలో పుణే ఫిలిం, టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్, కోల్కతాలో సత్యజిత్రే ఇన్స్టిట్యూట్లు మాత్రమే శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం స్థలం సమకూర్చితే : ఈ నేపథ్యంలో వర్సిటీ అధికారులు, ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ టి.గంగాధర్, రిజిస్ట్రార్ మధుకర్ ఫిలిం మేకింగ్ కోర్సుపై చర్చించారు. ప్రభుత్వం స్థలం సమకూర్చితే వెంటనే ఈ కోర్సును ప్రారంభించేందుకు ఓ కార్యాచరణ రూపొందించారు.
భవిష్యత్తు అవకాశాలకు : ఈ నూతన ఫిలింమేకింగ్ కోర్సు చలనచిత్రాలు, లఘుచిత్రాలు, ఓటీటీ కంటెంట్ వంటి అన్ని రకాల మీడియా రూపాలపై ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. విద్యార్థుల అభిరుచి మేరకు సబ్జెక్టులను ఎంచుకునే వెసులుబాటు ఉండటం వలన వారు సినిమా నిర్మాణంలోని ఏదైనా ఒక విభాగంలో ప్రత్యేక నిపుణులుగా ఎదిగేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది.