శ్రీతేజ్ ఇంటికి అల్లు అరవింద్, స్నేహరెడ్డి - మరో కీలక భరోసా ఇచ్చిన అల్లు ఫ్యామిలీ
శ్రీతేజ్ కుటుంబాన్ని మరోసారి పరామర్శంచిన అల్లు అరవింద్, స్నేహా - దిల్సుఖ్నగర్లోని వారి నివాసానికి వెళ్లిన అల్లు అరవింద్ - శ్రీతేజ్ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని హామీ
Published : May 7, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 1:47 PM IST
Allu Aravind Visits Sritej House : పుష్ప-2 సినిమా విడుదల సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన శ్రీతేజ్, అతడి కుటుంబాన్ని సినీ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, హీరో అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ పరామర్శించారు. శ్రీతేజ్ నివాసానికి వెళ్లిన వారు అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాలుడి కుటుంబానికి అన్ని విధాలా తాము అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు. తిరిగి వెెళ్లేటప్పుడు శ్రీతేజ్ సోదరితో అల్లు అరవింద్ మాట్లాడి ఆమెను చదివిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
‘పుష్ప 2’ సినిమా (2024 డిసెంబరు) ప్రీమియర్ షో వేళ జరిగిన తొక్కిసలాటలో శ్రీతేజ్ తల్లి రేవతి ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. శ్రీతేజ్కు తీవ్ర గాయాలు కాగా కొన్ని నెలల పాటు హాస్పిటల్లో వైద్యం కొనసాగింది. బాధిత కుటుంబానికి ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్ ఆర్థిక సాయం చేశారు. శ్రీతేజ్ కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు తన వంతుగా అర్జున్ రూ.2 కోట్లు డిపాజిట్ చేసినట్లుగా ప్రముఖ నిర్మాత, టీఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు గతేడాది వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే.
ఆరోజు అసలేం జరిగింది : 2024 డిసెంబర్ 4వ తేదీన రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో పుష్ప-2 బెనిఫిట్ షో కోసం హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్దకు వచ్చిన హీరో అల్లు అర్జున్ను చూసేందుకు అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఎగబడటంతో తొక్కిసలాట చోటు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. దీంతో రేవతి (35) పాటు ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజ (9) కింద పడిపోయి జనం కాళ్ల మధ్య నలిగిపోయారు. వీరిద్దరు స్పృహకోల్పోయారు.
తక్షణమే స్పందిచిన పోలీసులు వారిని వెంటనే పక్కకు తీసుకెళ్లి సీపీఆర్ చేశారు. బాధితులను ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూనే రేవతి మృతి మరణించారు. కుమారుడు శ్రీతేజ్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో నిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. పుష్ప-2 మూవీ చూసేందుకు మొత్తం నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు రాగా తల్లి కుమారుడు తొక్కిసలాటలో చిక్కుకున్నారు. వారిలో తల్లి మృత్యువాతపడటం ఆ కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది. తొక్కిసలాట ఘటనసో మరికొందరు స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై చిక్కడపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
తొక్కిసలాట ఘటనలో హీరో అల్లు అర్జున్పై కూడా కేసు నమోదైంది. అతడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైకోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ను మంజూరు చేయడంతో మరుసటి రోజు ఉదయం జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యారు. ఆయనకు నాంపల్లి కోర్టు రెగ్యులర్ బెయిల్ను మంజూరు చేసింది. అప్పుడు అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్, బెయిల్పై విడుదలై రావడం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఇదే ఘటనలో సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యాన్ని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం వారంతా బెయిల్పై రిలీజ్ అయ్యారు.
అల్లు అర్జున్ ఆర్థిక సాయం : సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన దుర్ఘటనలో బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు పుష్ప-2 చిత్ర బృందం 2 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసింది. అల్లు అర్జున్ కోటి రూపాయలు, దర్శకుడు సుకుమార్ రూ.50 లక్షలతో పాటు నిర్మాతలు రూ.50 లక్షల రూపాయలను రేవతి కుటుంబానికి ఇస్తున్నట్లుగా అల్లు అరవింద్ గతంలో వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సంబంధిత చెక్కులను అల్లు అరవింద్ ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజుకు అందజేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ మొత్తాన్ని శ్రీతేజ్ వైద్యానికి, కుటుంబ అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. తాజాగా శ్రేతేజ్ యోగక్షేమాలు తెలుసుకునేందుకు అల్లు అరవింద్, స్నేహలు వెల్లడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
సంధ్య థియేటర్ 'శ్రీ తేజ్' గుర్తున్నాడా? - ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా?
పుష్ప -2 తొక్కిసలాట ఘటనకు 56 రోజులు - ప్రస్తుతం శ్రీతేజ్ ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా?