YUVA : మగ్గం నేసిన చేతులే మెగాఫోన్ పట్టాయి - లఘచిత్రాల్లో రాణిస్తున్న పోచంపల్లి యువకుడు

భూదాన గంగోత్రికి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు - దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో బెస్ట్ డైరెక్టర్​గా విజయ్ కుమార్‌కు పురస్కారం - 11 రోజుల్లోనే ఫీచర్ ఫిల్మ్ పూర్తి

UNITY THE MAN OF SOCIAL JUSTICE
ఉపముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకుంటున్న బడుగుల విజయ్
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 7:22 AM IST

Gaddar Award UNITY The Man of Social Justice 2026 : చేనేత మగ్గం ఓ పక్కన లయబద్ధంగా సాగుతుంటే ఆ శబ్దం వెనుక ఉన్న కష్టం, దారం వెనుక ఉన్న చరిత్రను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలనుకున్నాడు ఆ యువకుడు. చేనేత కుటుంబంలో పుట్టి, మగ్గం పని చేస్తూనే తనలోని సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టాడు. తెలంగాణ చరిత్రను, సంస్కృతి ని లఘు చిత్రాల ద్వారా వెండితెరపై ఆవిష్కరిస్తూ ప్రతిష్ఠాత్మక 'గద్దర్ అవార్డు' అందుకున్నాడు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లికి చెందిన యువ దర్శకుడు విజయ్ కుమార్.

చేనేత వృత్తిలోని సాధకబాధకాలను చూసి : ఈ యువకుడి పేరు బడుగు విజయ్ కుమార్. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు బలరాములు, ఇందిరమ్మ. వీరిది మధ్యతరగతి చేనేత కుటుంబం కావడంతో విజయ్ చిన్నప్పటి నుంచే మగ్గం పనిలో మెలకువలు నేర్చుకున్నాడు. పదో తరగతి వరకు పోచంపల్లిలో, డిగ్రీని తమకు సమీపంలోని భువనగిరిలో పూర్తి చేశాడు. ఆపై ఎంబీఏ పట్టా పొందాడు. తొమ్మిదో తరగతి నుంచే తండ్రికి ఆసరాగా ఉంటూనే చేనేత వృత్తిలోని సాధకబాధకాలను దగ్గరి నుంచి గమనించాడు విజయ్.

భూదాన గంగోత్రి షార్ట్​ ఫిల్మ్​ : పోచంపల్లి పర్యాటక ఉత్సవాల్లో కొత్త తరం వారికి చేనేత వస్త్రాల ప్రాముఖ్యత, భూదానోద్యమ చరిత్ర తెలియకపోవడం విజయ్‌ను కలిచి వేసింది. ఆ చరిత్రను పుస్తకాలకే పరిమితం చేయకుండా దృశ్యరూపం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా పురుడుపోసుకున్నదే 'భూదాన గంగోత్రి' లఘు చిత్రం. జాతీయ స్థాయి డాక్యుమెంటరీ పోటీల్లో 645 చిత్రాలతో పోటీపడి టాప్-5లో నిలిచి స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డును సొంతం చేసుకుంది.

యూనిటీ-ది మ్యాన్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ : చిన్నప్పటి నుంచి వ్యాసరచన, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్‌పై ఆసక్తితో మహావృక్షం, మనకోసం మనం, రేపటి కోసం, భువనగిరి దుర్గం వంటి ఎన్నో సందేశాత్మక లఘు చిత్రాలను రూపొందించాడు విజయ్. ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తీసిన ‘యూనిటీ’ (ది మ్యాన్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్) చిత్రానికి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు దక్కింది. ఈ ప్రతిభను గుర్తించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2025-26 సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్ఠాత్మక 'గద్దర్ అవార్డు'తో విజయ్‌ను సత్కరించింది.

హాల్​ ఆఫ్​ ఫేమ్​లో చోటు : మసకబారుతున్న చేనేత వృత్తికి పూర్వవైభవం తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో కళాకారుల సృజనాత్మకతను ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ‘తమసోమా జ్యోతిర్గమయ’ అనే ఫీచర్ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు. కేవలం 11 రోజుల్లోనే సినిమా పూర్తి చేసి, రవీంద్ర భారతిలో 'తెలంగాణ యువ దర్శకుడు హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్'లో చోటు సంపాదించాడు. ప్రస్తుతం ఒక సినిమా నిర్మాణ దశలో ఉండగా, మరో రెండు కథలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సమాజ హితమే లక్ష్యంగా సాగుతున్న విజయ్ కుమార్ సినీ ప్రస్థానం తెలంగాణ చరిత్రను వెండితెరపై సగర్వంగా నిలబెడుతోంది. మరెన్నో పురస్కారాలు అందుకుంటూ ఆయన మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆశిద్దాం.

"నేను ఒక నాటకాన్ని ప్రదర్శించాను అప్పుడు నాకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఆ రోజు నుంచి మంచి గుర్తింపు వస్తుందని చదువుకుంటూనే ఫిల్మ్​మేకింగ్​ చేస్తూ వచ్చాను. డిగ్రీ ఫస్ట్​ ఇయర్ మా గ్రామ సర్పంచ్​ వెంకటేషం గారు ఆర్థికంగా ఆదుకున్నారు. దాంతో భూదాన్ గంగోత్రి అనే డాక్యుమెంట్ తీశాను. 650 షార్ట్​ ఫిల్మ్స్​లో మాది టాప్​ 5లో చోటు దక్కించుకుంది. జ్యూరీ అవార్డు కూడా వచ్చింది. మేం దాన్ని కేవలం రూ.10 వేల ఖర్చుతో పూర్తి చేశాం" -బడుగు విజయ్ కుమార్, యువ డైరెక్టర్

