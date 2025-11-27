నిన్న పోలీస్,​ నేడు కలెక్టర్, రేపు NIA ఆఫీసర్ - అవసరానికో అవతారం

ETV Bharat / state

Published : November 27, 2025 at 9:18 AM IST

Fake IAS Officer Arrested : కొంతమంది కేటుగాళ్లు నకిలీ వేషాలు వేసి జనాలను మోసం చేస్తున్న ఘటనలు తరచూ చూస్తూనే ఉంటాం. ఈ రకం మోసాలు ఎక్కువగా పోలీసుల పేరుతోనే జరుగుతుంటాయి. నకిలీ పోలీస్ డ్రస్​ ధరించి ఒక దగ్గర నిల్చోవడం, అటువైపుగా వస్తున్న వాహనాలను ఆపి డబ్బులు వసూలు చేయడం, వారి దగ్గర విలువైన వస్తువులు లాక్కోవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇంకొందరైతే బడా వ్యక్తులను బ్లాక్​మెయిల్​ చేసి భారీ మొత్తంలో దోచుకుంటుంటారు. ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా హైదరాబాద్​ మహానగరంలో జరుగుతుంటాయి. పోలీసులు ఇలాంటి కేటుగాళ్లను ఆలస్యంగా గుర్తించి అరెస్టు చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.

తాజాగా ఇలా మోసాలు చేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని ఫిల్మ్​నగర్​ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడు తనకు పోలీస్​ విభాగంలో ఏదైనా పని ఉంటే ఐపీఎస్, ఎన్​ఐఏ అధికారి, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అవసరం ఉంటే ఐఏఎస్​గా అవతారం ఎత్తి ప్రజలను మోసం చేసేవాడని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన విషయాలను ఏసీగార్డ్స్​లోని కార్యాలయంలో బుధవారం డీసీపీ శ్రీనివాస్​ వివరాలు వెల్లడించారు. చంపాపేటకు చెందిన బత్తిని శశికాంత్ ​(39) 3-డి యానిమేషన్​ కోర్సు చేసి చిన్న కంపెనీ ఏర్పాటు చేశాడు. ఇతని స్వస్థలం ఏపీలోని ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరు. ఇతను ఇటీవల షేక్​పేటలోని అపర్ణ ఔరా అపార్టుమెంట్​కు మకాం మార్చాడు. ఆ తర్వాత అతను నేర్చుకున్న యానిమేషన్​ కోర్సులు ఉపయోగించి తన పేరిట నకిలీ ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​, ఎన్​ఐఏ అధికారుల గుర్తింపు కార్డులు తయారు చేశాడు.

ప్రత్యేక ఐఏఎస్​ అధికారినంటూ : పోలీసు, ఎన్​ఐఏలో ప్రత్యేక ఆపరేషన్ల కోసం తనను ప్రభుత్వం నియమించిందని నమ్మబలుకుతూ తిరుగుతుండేవాడు. తమిళనాడుకు చెందిన విశ్రాంత సీఆర్​పీఎఫ్​ జవాన్లు ప్రవీణ్​, విమల్​ను గన్​మెన్లుగా నియమించుకున్నారు. గన్​మెన్లతో కలిసి షేక్​పేటలోని గోల్డ్​ జిమ్​కు వెళ్లేవాడు. కసరత్తు చేస్తున్న టైంలో ఫోన్​ రింగ్​ కాగా, ప్రత్యేక ఆపరేషన్​కు వెళుతున్నానంటూ హడావిడిగా జిమ్​ నుంచి బయటికి వెళ్లేవాడు.

ఈ క్రమంలో టీఎస్​ఐఐసీలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్​గా పని చేస్తున్నానని, ఖాళీ స్థలాలు కేటాయించే విభాగానికి ప్రత్యేక ఐఏఎస్​ అధికారినంటూ జిమ్​ ఎండీ​ అలీ హసన్​కు చెప్పాడు. పరిశ్రమ స్థాపన కోసం స్థలం కేటాయింపు జరిగిగంటూ నకిలీ అలాట్​మెంట్​ ఆర్డర్​ తయారు చేసి అలీ హసన్​కు చూపించి, రూ.10.50 లక్షల నగదు బ్యాంకు నుంచి బదిలీ చేయించుకున్నాడు. అలాగే జిమ్​కు వచ్చే మరో వ్యక్తి నుంచి రూ.10 లక్షలు వసూలు చేశాడు.

ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చి : ఆ తర్వాత కేటాయింపు జరిగిందని చూపించిన స్థలం తన పేరుపై బదిలీ కాకపోవడంతో అలీ హసన్​కు ఇతని ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చి ఫిల్మ్​నగర్​ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో అతడిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడు శశికాంత్​ను అరెస్ట్​ చేసి రెండు మొబైల్స్, ఆరు సిమ్​ కార్డులు, రెండు వాకీటాకీలు, నకిలీ ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​, ఎన్​ఐఏ అధికారుల గుర్తింపు కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇతనికి గన్​మెన్లుగా వ్యవహరించిన తమిళనాడుకు చెందిన విశ్రాంత సీఆర్​పీఎఫ్​ జవాన్లు ప్రవీణ్​, విమల్​ను అరెస్టు చేయాల్సి ఉందని డీసీపీ శ్రీనివాస్​ పేర్కొన్నారు.

