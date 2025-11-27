నిన్న పోలీస్, నేడు కలెక్టర్, రేపు NIA ఆఫీసర్ - అవసరానికో అవతారం
ప్రభుత్వ విభాగాల్లో పని కోసం ఐఏఎస్గా అవతారమెత్తి ప్రజలను మోసగిస్తున్న వ్యక్తి - యానిమేషన్ కోర్సులు ఉపయోగించి నకిలీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఎన్ఐఏ అధికారుల గుర్తింపు కార్డులు
Published : November 27, 2025 at 9:18 AM IST
Fake IAS Officer Arrested : కొంతమంది కేటుగాళ్లు నకిలీ వేషాలు వేసి జనాలను మోసం చేస్తున్న ఘటనలు తరచూ చూస్తూనే ఉంటాం. ఈ రకం మోసాలు ఎక్కువగా పోలీసుల పేరుతోనే జరుగుతుంటాయి. నకిలీ పోలీస్ డ్రస్ ధరించి ఒక దగ్గర నిల్చోవడం, అటువైపుగా వస్తున్న వాహనాలను ఆపి డబ్బులు వసూలు చేయడం, వారి దగ్గర విలువైన వస్తువులు లాక్కోవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇంకొందరైతే బడా వ్యక్తులను బ్లాక్మెయిల్ చేసి భారీ మొత్తంలో దోచుకుంటుంటారు. ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో జరుగుతుంటాయి. పోలీసులు ఇలాంటి కేటుగాళ్లను ఆలస్యంగా గుర్తించి అరెస్టు చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
తాజాగా ఇలా మోసాలు చేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని ఫిల్మ్నగర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడు తనకు పోలీస్ విభాగంలో ఏదైనా పని ఉంటే ఐపీఎస్, ఎన్ఐఏ అధికారి, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల్లో అవసరం ఉంటే ఐఏఎస్గా అవతారం ఎత్తి ప్రజలను మోసం చేసేవాడని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన విషయాలను ఏసీగార్డ్స్లోని కార్యాలయంలో బుధవారం డీసీపీ శ్రీనివాస్ వివరాలు వెల్లడించారు. చంపాపేటకు చెందిన బత్తిని శశికాంత్ (39) 3-డి యానిమేషన్ కోర్సు చేసి చిన్న కంపెనీ ఏర్పాటు చేశాడు. ఇతని స్వస్థలం ఏపీలోని ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరు. ఇతను ఇటీవల షేక్పేటలోని అపర్ణ ఔరా అపార్టుమెంట్కు మకాం మార్చాడు. ఆ తర్వాత అతను నేర్చుకున్న యానిమేషన్ కోర్సులు ఉపయోగించి తన పేరిట నకిలీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఎన్ఐఏ అధికారుల గుర్తింపు కార్డులు తయారు చేశాడు.
ప్రత్యేక ఐఏఎస్ అధికారినంటూ : పోలీసు, ఎన్ఐఏలో ప్రత్యేక ఆపరేషన్ల కోసం తనను ప్రభుత్వం నియమించిందని నమ్మబలుకుతూ తిరుగుతుండేవాడు. తమిళనాడుకు చెందిన విశ్రాంత సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు ప్రవీణ్, విమల్ను గన్మెన్లుగా నియమించుకున్నారు. గన్మెన్లతో కలిసి షేక్పేటలోని గోల్డ్ జిమ్కు వెళ్లేవాడు. కసరత్తు చేస్తున్న టైంలో ఫోన్ రింగ్ కాగా, ప్రత్యేక ఆపరేషన్కు వెళుతున్నానంటూ హడావిడిగా జిమ్ నుంచి బయటికి వెళ్లేవాడు.
ఈ క్రమంలో టీఎస్ఐఐసీలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నానని, ఖాళీ స్థలాలు కేటాయించే విభాగానికి ప్రత్యేక ఐఏఎస్ అధికారినంటూ జిమ్ ఎండీ అలీ హసన్కు చెప్పాడు. పరిశ్రమ స్థాపన కోసం స్థలం కేటాయింపు జరిగిగంటూ నకిలీ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ తయారు చేసి అలీ హసన్కు చూపించి, రూ.10.50 లక్షల నగదు బ్యాంకు నుంచి బదిలీ చేయించుకున్నాడు. అలాగే జిమ్కు వచ్చే మరో వ్యక్తి నుంచి రూ.10 లక్షలు వసూలు చేశాడు.
ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చి : ఆ తర్వాత కేటాయింపు జరిగిందని చూపించిన స్థలం తన పేరుపై బదిలీ కాకపోవడంతో అలీ హసన్కు ఇతని ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చి ఫిల్మ్నగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో అతడిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడు శశికాంత్ను అరెస్ట్ చేసి రెండు మొబైల్స్, ఆరు సిమ్ కార్డులు, రెండు వాకీటాకీలు, నకిలీ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఎన్ఐఏ అధికారుల గుర్తింపు కార్డులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇతనికి గన్మెన్లుగా వ్యవహరించిన తమిళనాడుకు చెందిన విశ్రాంత సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు ప్రవీణ్, విమల్ను అరెస్టు చేయాల్సి ఉందని డీసీపీ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.
స్టేషన్ వదిలేసి గోడ దూకి పొలంలో పరుగులు పెట్టిన ఎస్ఐ
ఐ బొమ్మ నిర్వాహకుల్లో కీలక వ్యక్తి అరెస్ట్ - అపార్టుమెంట్లో రూ.3 కోట్ల నగదు నీజ్!