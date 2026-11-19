జనసేనలోకి పాటల రచయిత కుటుంబం - సర్పంచ్ బరిలో అనంత్ శ్రీరామ్ తల్లి
Anantha Sriram Family Joins Janasena: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో సినీ పాటల రచయిత అనంత శ్రీరామ్ తల్లిదండ్రులు జనసేన పార్టీలోకి చేరారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:07 PM IST
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి ఊపందుకున్న వేళ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ తెలుగు సినీ గీత రచయిత అనంత శ్రీరామ్ తల్లిదండ్రులు చేగొండి వీర వెంకట సత్యనారాయణ మూర్తి, ఉమారాణి జనసేన పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. భీమవరంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేన జిల్లా అధ్యక్షుడు కోటికలపూడి గోవిందరావు వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనంత శ్రీరామ్ కూడా పాల్గొన్నారు.
యలమంచిలి మండలం దొడ్డిపట్ల గ్రామ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా అనంత శ్రీరామ్ తల్లి ఉమారాణి ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆమె అభ్యర్థిత్వం స్థానికంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సినీ రచయిత కుటుంబం ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
పవన్ పనితీరుకు ఆకర్షితులయ్యారు : ఈ సందర్భంగా అనంత శ్రీరామ్ మాట్లాడారు. తన తల్లి ఉమారాణి దొడ్డిపట్ల గ్రామానికి సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారని, సొంత గ్రామం అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే పంచాయతీరాజ్ శాఖ కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా నియమబద్ధంగా, నిష్ఠతో, అకుంఠిత దీక్షతో పని చేస్తూ గ్రామాల రూపురేఖలు మారుస్తున్నారన్నారు. అంకితభావంతో పని చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ పార్టీలోకి తన తల్లిదండ్రులు చేరడం సంతోషంగా ఉందని అనంత శ్రీరామ్ తెలిపారు.
‘‘మన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిద్దామని మా తల్లిదండ్రులు నా దగ్గరకొచ్చి చెప్పారు. గ్రామంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పూర్తిస్థాయిలో నిర్మించాలనే ఆలోచనతో అమ్మ ఉమారాణి సర్పంచి అయితే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే విషయంపై గ్రామంలో అందరినీ కలవగా సానుకూల స్పందన వచ్చింది. అధికార, ప్రతిపక్ష, మిత్రపక్షాలన్న తేడా లేకుండా అన్ని పార్టీల వారూ ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. అమ్మ ఉమారాణిని దొడ్డిపట్ల సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకునేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. ఆ వైపే ఫలితం వస్తుందని భావిస్తున్నా. మరో ఆలోచన లేకుండా వారద్దరూ పవన్ కల్యాణ్ పార్టీలో చేరేందుకు నేనూ ప్రోత్సహించా’’ - అనంత శ్రీరామ్, పాటల రచయిత
గ్రామాల అభివృద్ధి పట్ల పవన్ కల్యాణ్ చూపిస్తున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధే తమను ఈ నిర్ణయం తీసుకునేలా చేసిందని, సొంత ఊరికి సేవ చేయాలనే తపనతోనే ఎన్నికల బరిలో నిలుస్తున్నామని ఉమారాణి, సత్యనారాయణ మూర్తి దంపతులు తెలిపారు.
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