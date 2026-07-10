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తిరుమల క్షేత్రం స్వర్గాన్ని తలపిస్తోంది: కేంద్రమంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు - బాలాజీ సేవలో పాల్గొన్న శ్రీలంక డిప్యూటీ కమిషనర్ గణేశనాథన్ గేతీశ్వరన్ - తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన ఆలయ అర్చకులు

Film and Political Celebrities Visited Tirumala
Film and Political Celebrities Visited Tirumala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 1:33 PM IST

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Film and Political Celebrities Visited Tirumala : తిరుమల క్షేత్రం స్వర్గాన్ని తలపిస్తోందని కేంద్రమంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ అన్నారు. రాష్ట్ర మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌తో కలిసి వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరిలు ఆయనకు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలో మూలవిరాట్టు దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. క్షేత్ర నిర్వహణ అద్భుతంగా ఉందని మాంఝీ ప్రశంసించారు.

తిరుమలలో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు (ETV Bharat)

"శ్రీవారి దివ్యమంగళ స్వరూపం దర్శించే భాగ్యం కలిగింది. తిరుమల వాతావరణం స్వర్గంలో విహరిస్తున్నట్లు ఉంది. ప్రపంచ నేతల మనసులు మారి శాంతిమార్గంలో నడిచేలా ప్రార్థించా." - జితన్ రామ్ మాంఝీ, కేంద్రమంత్రి

కేంద్రమంత్రి మాంఝీని కలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది: రాష్ట్రంలో ఏం.ఎస్.ఏం.ఈ శాఖలో మంచి విధానాలు తీసుకొచ్చేలా కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పని చేస్తున్నాయని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్కీమ్స్ ఎలా అమలు అవుతున్నాయనే విషయాలను కేంద్రమంత్రి జితన్​ రామ్​ మాంఝీని అడిగి తెలుసుకున్నారన్నారు. ప్రజలను చైతన్యపరుస్తున్న కేంద్రమంత్రి మాంఝీని కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు.

"ఎంఎస్‌ఎంఈ శాఖలో మంచి విధానాల కోసం కేంద్రం, రాష్ట్రం పని చేస్తున్నాయి. కేంద్ర పథకాల అమలుపై కేంద్రమంత్రి జితన్‌రామ్ మాంఝీ అడిగి తెలుసుకున్నారు." - కొండపల్లి శ్రీనివాస్, మంత్రి

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు: తిరుమలలో కొలువుదీరిన కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీలంక డిప్యూటీ కమిషనర్ గణేశనాథన్ గేతీశ్వరన్, సంగీత దర్శకుడు తమన్, తమిళ నటుడు అథర్వ మురళీలు వేకువజామున శ్రీవారి అభిషేక సేవలో వేర్వేరుగా పాల్గొన్నారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లోక్​సభ సభ్యుడు: శ్రీవారిని లోకసభ సభ్యుడు బిప్లబ్ కుమార్ దేబ్ దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామి వారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేసారు.

తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ: తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్​లో వేచి ఉన్నారు. జులై 9వ తేదీ గురువారం 70,141 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 33,821 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, గురువారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లు సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.

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